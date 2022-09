Na líčení s Babišem vydá soud každý den vstupenky. Uspěje 80 nejrychlejších

„V rámci opatření proti přeplňování jednací síně bude přístup do ní upraven vydáváním vstupenek. Vstupenky budou vydávány každý jednací den před místností č. 101, a to vždy do doby, dokud nedojde k jejich vyčerpání,“ řekl mluvčí soudu Adam Wenig.

Lístků na Babišovo soudní řízení bude omezený počet, a tak je nutné, aby zájemci dorazili s dostatečným časovým předstihem. Přednost dostanou ti nejrychlejší.

Všichni účastníci hlavního líčení se při vstupu budou muset prokázat vstupenkou, kontrolu bude zajišťovat justiční stráž.

Soud proběhne v budově Městského soudu v Praze. Kapacita jednací síně je 80 míst, v případě zvýšeného zájmu lze zpřístupnit i balkon jednací síně s další kapacitou 36 míst. Pro média, která se akreditují předem, bylo vyhrazeno celkem 24 míst.

Babiš s Nagyovou jsou obžalováni z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle trestního zákoníku jim hrozí až desetileté vězení. Žalobce podle dřívějších informací navrhuje pro expremiéra tříletou podmínku a peněžitý trest deset milionů korun, pro Nagyovou pak žádá stejný podmíněný trest, zaplatit by měla půl milionu korun.

Obžalobu bývalého premiéra Babiše a jeho někdejší poradkyně Nagyové (dříve Mayerové) začne pražský Městský soud projednávat v termínu 12. 9. - 16. 9. Soudce Jan Šott nevyhověl návrhům na předběžné projednání obžaloby. Babiš i Nagyová vinu v minulosti odmítli.