Šéf hnutí ANO Babiš představí plány své kandidatury na Hrad

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Musím říct, že od momentu, kdy jsem vstoupil do politiky, mám jediný cíl - aby se lidem žilo lépe. Když vidím, jak vláda málo pomáhá lidem, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ řekl Babiš v neděli večer v televizi Nova.

Nečekal tak ani na to, až ho vedení ANO v pondělí potvrdí, což je formalita. Hnutí ANO má 72 poslanců, ke kandidatuře s podporu poslanců je třeba nejméně 20 podpisů.

„Podle průzkumů velké šance nemám, nicméně jsem bojovník a udělám maximum proto, abych přesvědčil lidi, že budu dobrým kandidátem na post prezidenta,“ uvedl bývalý premiér, v jehož svěřenském fondu je holding Agrofert, vlastník mediálního domu Mafra, jehož součástí je i portál iDNES.cz, deníky Mladá Fronta DNES a Lidové noviny.

Koho budete volit? (Kandidáti jsou seřazeni podle nejvyšších preferencí z průzkumů.) celkem hlasů: 308 Petra Pavla 33 %(102 hlasů) Andreje Babiše 27 %(84 hlasů) Danuši Nerudovou 30 %(91 hlasů) Pavla Fischera 5 %(14 hlasů) Josefa Středulu 0 %(1 hlasů) jiného kandidáta 4 %(12 hlasů) nikoho 1 %(4 hlasů)

Podle průzkumů patří Babiš mezi favority volby a postup do druhého kola by mu vzhledem ke zhruba třicetiprocentní podpoře pro ANO neměl uniknout, problémem pro něj ale podle agentury zkoumajících veřejné mínění bude druhé kolo, v němž by ho jeho soupeři porazili.

Expremiér Babiš čelí před soudem obžalobě kvůli podezření na dotační podvod při čerpání dotace z fondů Evropské unie padesátimilionové dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Před soudem stojí i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Babiš podle obžaloby zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce.

Státní zástupce tvrdí, že to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová pak podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Babiš nemá transparentní účet

Babiš zatím nemá založený transparentní účet. Musí si ho založit nejpozději do 8. listopadu, kdy se podávají přihlášky do prezidentských voleb, řekl ČTK František Sivera z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

„Nejpozději je to ve chvíli, kdy podá přihlášku ke kandidatuře. Ohlášení kandidatury totiž zákon nezná. On zná jen to, zda bude kandidát kandidátem, či nikoliv. Pokud kandidát podá přihlášku, počítají se do kampaně vynaložené náklady od začátku vyhlášení voleb, což bylo začátkem července,“ uvedl Sivera.

Podle něj by měl Babiš do čtyřicetimilionového limitu kampaně pro první kolo zahrnout část propagace, v níž se objevil od vyhlášení termínu prezidentských voleb začátkem července.

Podle něj sice nyní Babiš nemusí mít s kampaní žádné výdaje, protože vše může platit jeho hnutí ANO. Babiš ale tyto náklady na vlastní propagaci ze strany hnutí musí zahrnout do čtyřicetimilionového limitu v konečné zprávě o kampani jako bezúplatné plnění.