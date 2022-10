Pokračuje soud v kauze Čapí hnízdo. Soudce projedná listinné důkazy

Obžalobě čelí v kauze Čapí hnízdo šéf opozičního hnutí ANO Babiš a jeho někdejší poradkyně Jany Nagyová, oba vinu odmítají. Babiš podle obžaloby zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce.

Státní zástupce tvrdí, že to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Soud začal kauzu projednávat již v září. V tomto týdnu bude jednání pravděpodobně pokračovat do středy. V prosinci mají znovu vypovídat obžalovaní, tedy Babiš a Nagyová, Šott proto očekává, že soud se protáhne i do ledna 2023.

V prosinci by soud měl vyslechnout také znalce z oboru písmoznalectví Aleše Čulíka. Ten by se mohl vyjádřit k tomu, zda podpisy na listinách k převodu akcií firmy Farma Čapí hnízdo patří obžalovanému Babišovi.

Čulík v září uvedl, že podpis Babišova syna na listině k nabytí akcií společnosti pravděpodobně není pravý a že našel některé podobnosti s písmem Babiše staršího, nemohl ale učinit kategorické závěry.

Zatím není jasné, zda Babiš starší poskytne znalci vzorky pro srovnání. Jeho obhájce Eduard Bruna novinářům řekl, že by mu to nedoporučil. Babiš starší v září odmítl, že by podpis falšoval. V prosinci by soud také mohl vyslechnout znalce, kteří mají za úkol zhodnotit právě duševní stav Babiše mladšího.