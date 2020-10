Po šesti letech skončil nejdelší a nejdražší zásah policie, čištění Vrbětic

Ztráty jsou velké, stát nese spoluvinu, říká starosta Obyvatelé obcí v okolí muničních skladů mají stále v paměti opakované exploze v říjnu a prosinci 2014, zažili několik evakuací, museli se vypořádat s omezením v dopravě, nesměli hospodařit na svých pozemcích a za znehodnocené lesy jim náhradu zatím nikdo nezaplatil. „To, co se stalo, bylo šokující. A rád bych věřil, že viník bude označený,“ říká starosta Zdeněk Hověžák. Opravdu tomu věříte?

Vím, že vyšetřování bylo složité a zdlouhavé, že v muničním areálu bylo potřeba dbát na bezpečnost. Ale můj osobní logický úsudek mi říká, že sklady spravoval stát, a tudíž nese spoluvinu. A měl by na sebe vzít i zodpovědnost a vypořádat se s majiteli pozemků v okolí i uvnitř skladů. Protože máme znehodnocený majetek i ztráty na hospodaření. Jak velké ty ztráty jsou?

Obrovské. Vlastníci lesů se na pozemky nedostali, nemohli se postarat o mladé porosty, začal tam řádit kůrovec, nemohli těžit, a tudíž ani dřevo prodávat. Jinak jsme za ty roky samozřejmě zažili uzavírání cesty, objízdné trasy, evakuace. Bylo toho dost, ale snažili jsme se být nápomocní a neztěžovat to policii. To největší omezení je, že nemáme přístup na své pozemky. Poškození bude znatelné. Jaké přesně, to ukáže znalecký posudek. Snažili jsme se vyzvat ostatní vlastníky, abychom vytvořili společný subjekt a náhrady pak řešili společně. Areál by mělo spravovat ministerstvo obrany. Budete se cítit bezpečně?

Pro nás je dobře, že se čištění areálu od rozházené munice ujala policie, armáda a další složky integrovaného záchranného systému. Dávalo nám to větší jistotu a všem, kdo se na tom podíleli, bych za to chtěl poděkovat. Cítíme se teď daleko líp než před výbuchy. Tehdy jsme neměli přehled, co tam kdo skladuje, co se tam děje. Věděli jsme, že tady máme sklady munice, lidé tam v minulosti pracovali. Ale roky se nic nestalo. Ty exploze pro nás byly naprostý šok. Okolí skladů musí projít hloubkovou očistou, aby bylo bezpečné. Už víte, kdo ji udělá?

Psal jsem panu premiérovi i ministru obrany, jakou mají představu a jak tuto očistu zajistí. Zatím nemám odpověď. Ale doufám, že se tím budou zabývat.