Ve Zlínském kraji jsou první případy spalniček, lidé se nechávají přeočkovat

Vysoce nakažlivé onemocnění už v Česku od začátku roku postihlo 300 lidí, to je více než za celý loňský rok. Někteří lékárníci ve Zlínském kraji upozorňují na nedostatek vakcín. Očkovací centrum zatím problém nemá.



„Bylo jen otázkou času, kdy se k nám nemoc rozšíří. I tady máme lidi, kteří už nemají dostatek protilátek,“ vysvětlila Jana Hošková, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice ve Zlíně.

Spalničky patří k vysoce nakažlivým virovým onemocněním, které může zkomplikovat zápal plic i zánět mozku. Jeden z tisíce pacientů umírá. Jedinou spolehlivou ochranou je podle lékařů očkování.

Vzhledem k aktuální situaci v Česku doporučují hygienici přeočkování. A to i lidem, kteří dostali vakcínu v dětství. Účinky se totiž s postupem věku stále snižují. Doživotní imunitu by měli mít obyvatelé narození před rokem 1969, kteří spalničky prodělali v dětství.

Injekci je možné si domluvit také s praktickým lékařem

Většina dnešních čtyřicátníků až šedesátníků ale dostala jen jednu vakcínu a podle odborníků už nejsou dostatečně chránění. O očkování proto začíná být i ve Zlínském kraji zvýšený zájem. Lidé si mohou nejdříve nechat udělat test, který řekne, kolik mají protilátek. Až podle výsledku lékař očkování doporučí, nebo ne.

Co jsou spalničky Infekční onemocnění začíná podobně jako nachlazení horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek. V ústech se objeví bělavé tečky se zarudlým okolím a po několika dnech se přidá červená vyrážka, která začíná vzadu na krku a šíří se na obličej, břicho i končetiny. Očkování proti spalničkám bylo v republice zahájeno v roce 1969. Starší ročníky, pokud nákazu prodělaly, by měly být imunní. Imunita vzniklá očkováním v dětství ale postupně slábne. V letech 1970 až 1975 se aplikovala jen jedna dávka spalničkové vakcíny, a tudíž ochranu u těchto ročníků nelze po tak dlouhé době považovat za dostatečnou.

Injekci je možné si domluvit s praktickým lékařem nebo přijít do očkovacího centra Avenier na zlínské poliklinice.

„Přišli k nám třeba rodiče, kteří zjistili, že měli v dětství jen jednu dávku, doma mají malé děti a bojí se nákazy. Nebo lidé, u kterých laboratoř zjistila nízké protilátky,“ konstatovala lékařka Marta Orolinová, vedoucí zlínského očkovacího centra.

Praktičtí lékaři v ambulancích potvrzují, že pacienti se na možnosti ptají. Ozývají se rovněž zaměstnavatelé, kteří by chtěli očkování zaplatit svým pracovníkům.

Nejvíce ohrožení jsou ovšem právě zdravotníci, kteří s nákazou přicházejí do styku jako první. Pokud by se nakazili a nebyli imunní, museli by nastoupit povinnou třítýdenní karanténu. Což by v provozu, kde je dlouhodobý nedostatek personálu, znamenalo velké problémy.

V krajských nemocnicích proto naočkovali sestry a lékaře na urgentním příjmu, infekčním oddělení, na dětských a kožních odděleních nebo chirurgii. „Udělali jsme jim testy na protilátky. Nakonec jsme ve všech nemocnicích očkovali okolo 300 zaměstnanců,“ sdělil mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Zásoby vakcíny se zmenšují

Někteří lékaři z ambulancí mimo nemocnici, kteří chtějí být také chránění, ale zaznamenali, že očkovací látka začíná chybět. „Ptala jsem se a opravdu není,“ upozornila lékařka Edita Bosáková, která není s touto zkušeností jediná.

„Běžně za celý rok dodáme kolem dvaceti třiceti kusů vakcíny. Za první tři měsíce letošního roku už jsme ale vydali téměř padesát dávek,“ řekl zlínský farmaceut Milan Kuna, který dodává očkovací látky po celé střední a jižní Moravě. „Další zájemce už budeme muset odmítnout, protože vakcína není,“ zdůraznil.

Látka se totiž do Česka dováží od jednoho výrobce ze zahraničí a primárně je používána pro plošné povinné očkování dětí. Počtu dětí také zásoby zhruba odpovídají.

Se současným zvýšeným zájmem však distribuce nemohla počítat. Ukazuje se tak, že rezervy se vyčerpávají a vakcína bude nějakou dobu pravděpodobně nedostupná.

Očkovací látka u praktika stojí zhruba 530 korun, v centrech Avenier vyjde vakcína na 830 a test protilátek na 700 korun. Zásob tady zatím mají dostatek a navíc stále hledají možnosti, jak vakcínu do budoucna zajistit.

„Může se stát, že oslovíme i jiné výrobce,“ naznačil Rastislav Maďar, šéflékař centra a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.