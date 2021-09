Ze Zlínského kraje se stal turistický ráj, v létě tam mířilo nejvíce Čechů

Hlavní wellness hotely Lanterna a Horal byly v červenci vyprodané a v srpnu zůstal jen občas volný pokoj na jednu či dvě noci. „Zájem o letní pobyty je největší za poslední léta. Plné máme i levnější turistické hotely Galik a Pod Javorem,“ uvedl ředitel Resortu Valachy Velké Karlovice Tomáš Blabla.

Žádné volné termíny nebyly ani v chatkách v rekreačním areálu Nivnická riviéra na Slovácku. „V kempu pod stany se to střídá co dva tři dny, takže průměrná obsazenost byla celou sezonu 70 až 80 procent. Se sezonou jsme samozřejmě spokojení,“ zmínil správce areálu František Kolacia.

Podobně na tom během uplynulých dvou měsíců byly i další ubytovací kapacity v regionu. Češi vzali východ Moravy útokem a dali mu přednost před stověžatou Prahou, vínem na jižní Moravě či jihočeskými rybníky.

Data z rezervačního hotelového systému Previo ukazují, že hotely a penziony ve Zlínském kraji byly v červenci obsazené ze 72 procent. To je nejvíce v celém Česku. Jiné kraje nedosáhly ani k 70 procentům, většina ani k 60. Údaje jsou za pět desítek menších hotelů a penzionů.

„Zlínský kraj se stal českým rekordmanem v obsazenosti. U samotného Slovácka jsme zaznamenali obsazenost dokonce 79 procent, u Valašska na úrovni 70 procent,“ konstatoval ředitel společnosti Previo Pavel Kotas.

„Optimisticky se díváme i na září. Ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 by měla vzrůst obsazenost v kraji minimálně o 16 procentních bodů,“ dodal.

„Východní Morava je opravdovou dovolenkovou destinací. Lidé si vybírají destinace, jež jim nabízejí prostor pro odpočinek, relaxaci a především zážitky v přírodě. Řadu nových míst v našem regionu turisté postupně objevují,“ poznamenala ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová.

Také provozovatelé potvrzují úspěšnou sezonu. Největší zájem o ubytování hlásí na Slovácku a Valašsku. Na obou místech je nabídka rozmanitá a dovolenou si tak užívají rodiče i děti, sportovci, milovníci jídla, adrenalinu, pěší turistiky i zážitků.

Lákají na golf pro rodiny i hudební večery

Například ve zmíněném Resortu Valachy už na jaře doplnili aktivity pod širým nebem o výuku golfu pro rodiny, vycházky po okolí s průvodcem, táboráky, hudební večery na terase či rozšířenou půjčovnu elektrokol.



„Veškeré venkovní aktivity jsou žádané. Tím největším lákadlem ale dál zůstává relaxační centrum Wellness Horal,“ podotkl Blabla.

Po oba prázdninové měsíce měli obsazeno i ve Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi, který nabízí ubytování v penzionu, rybářských chatách, vinařských búdách, sudu, selské stodole či kempu. Areál stojí blízko Baťova kanálu a cyklotras.

„Návštěvníci nám říkají, že Slovácko vyhledávají hlavně kvůli rozsáhlým cyklostezkám, které jsou na rovince, a tudíž ideální pro děti. Jezdí taky hodně za krajem vína, kdy s oblibou navštěvují místní sklepy a využívají vinařských stezek,“ řekla Vendula Kučerová z tamějšího penzionu.

Hotely se zaplňují i na září

Pro dovolenou si lidé z Česka vybírají i známé destinace, například lázeňské město.

„Luhačovice jsou značka sama o sobě, ale letos u návštěvníků hodně zabral akcent na zdraví, propagovaný odpočinek a relax po covidu, který město nabízí. Navíc jsme tady už v oblasti krásných Vizovických vrchů, které lákají turisty,“ sdělila destinační manažerka oblasti Zlínsko a Luhačovicko Jana Pastyříková.

Odborníci na cestovní ruch předpovídají, že úspěšná sezona se v kraji protáhne až do podzimu. Také společnost Previo tento trend potvrzuje. Podle předběžných rezervací bylo už na začátku srpna obsazených téměř čtyřicet procent místních hotelů a penzionů pro měsíc září.

„Plno jsme měli i loni a předloni. Máme výhodu, že jsme na horách, to láká celoročně. Ale je pravdou, že za šestnáct let, co jsme tady, zájem lidí ke konci srpna vždycky upadal. Letos to tak podle požadavků zákazníků nevypadá,“ naznačil vedoucí hotelu Čarták na Soláni Roman Křenek.