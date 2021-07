Mladí, přijeďte. Zlínsko láká na architekturu i ubytování v mobilním domku

Mladí cestovatelé zatím do města nepřijíždějí v takovém počtu, jak by si vedení radnice představovalo. Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko proto rozjela kampaň, která by to mohla změnit.

„Zatímco na turisty a cestovatele středního věku umí skvěle zacílit Luhačovice se svou lázeňskou a wellness nabídkou, mladším cestovatelům jsme letos chtěli přiblížit krásy Zlína. Vsadili jsme na neprobádanost města na samém východě Moravy,“ přiblížila manažerka destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko Jana Pastyříková.

V rámci kampaně Swipe Zlín prezentuje na webových stránkách město jako sídlo moderního urbanismu a výjimečné architektury, v němž jsou však stále výrazné stopy filmové tvorby či designu.

Návštěvníci internetových stránek mají v sekci Architektura například na výběr procházku areálem bývalých baťovských závodů či baťovských obytných čtvrtí, dále prohlídku Památníku Tomáše Bati, Baťovy vily nebo staveb architektky Evy Jiřičné. Nechybí ani zmínka o Gahurově prospektu.

„Areál baťovských závodů považujeme za světový unikát, už díky tomu, že se pomalu daří ho transformovat v místo plné firem, kaváren a bister, kterým industriální zóna dodává jedinečný charakter,“ zmínila vedoucí oddělení cestovního ruchu zlínské radnice Eva Manišová.

„Kampaň jsme proto zacílili na mladé cestovatele, kteří si cíle svých cest vybírají hlavně na Instagramu,“ doplnila.

Kampaň však nepropaguje jenom Zlín, pokud jde o architekturu, jsou v nabídce webu také Luhačovice, zřícenina lukovského hradu, secesní stavby architekta Huberta Gessnera ve Valašských Kloboukách nebo kaple sv. Antonína Paduánského ve Fryštáku.

V sekci Zašívárny lidé najdou možnost ubytování v malém, ale vybaveném mobilním domku na místě, které není v průvodcích a kde nejsou zástupy turistů. Dalšími sekcemi jsou Film, Umění a design a Zlínské výhledy.

Na webu, který byl spuštěn v červnu, si mohou cestovatelé sestavit itinerář svého výletu. Součástí kampaně je série videí, na nichž se mladý pár pomocí swipe - tedy pohybu prstu zprava doleva po displeji telefonu – dostane z důlní oblasti Vítkovic, olomouckého náměstí a z nábřeží Vltavy až do Zlína. Pohyb swipe nebo swajpování je mottem celé kampaně, která potrvá do konce léta.