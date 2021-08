Cizinců přijíždí méně, hotely ve Zlínském kraji zachraňují čeští turisté

V současnosti nemá příliš valný smysl cílit propagaci turistických cílů na zahraniční návštěvníky. Ti totiž do České republiky letos v létě téměř vůbec nepřijíždějí. A je otázka, kdy by se to mohlo změnit. Na vině je koronavirus a omezení, která jsou s ním spojená.