O léto ve Zlínském kraji je nebývalý zájem, některá místa už mají plno

Například Velké Karlovice mají v hledáčku turisté dlouhodobě. Letos je však hlad po dovolené v kopcovité valašské krajině ještě vyšší. Ve zdejším Resortu Valachy, který provozuje hotely Lanterna, Horal, Galik a Pod Javorem měli už na přelomu dubna a května v porovnání s loňskem víc než dvojnásobek rezervací.

„Lidé chtějí mít jistotu, že se na ně dostane,“ říká provozní ředitelka Resortu Valachy Zuzana Vašutová s tím, že strmý nárůst objednávek nastal poté, co vláda na konci dubna oznámila rychlejší uvolňování omezujících opatření.

Lidé navíc oproti dřívějšku volí delší pobyty – místo tří až čtyřdenních si rezervují celý týden.

Obecně se tak potvrzuje, že lidé v době doznívající koronavirové pandemie s nejistotou ohledně cestování do zahraničí plánují domácí dovolenou.

Žádané jsou především pobyty v přírodě, kterou nabízejí Beskydy či Javorníky. Například hotel Radegast na Radhošti má na léto naprosto vyprodáno. „Věřím, že obsazenost hotelů, chatek a penzionů v okolí bude úplně vyčerpaná,“ míní provozovatel hotelu Martin Trčka.

Podle něj jde o trend z posledních let, kdy je o tuto beskydskou lokalitu mimořádný zájem. K tomu přispělo i otevření nadzemní Stezky Valaška na Pustevnách.

„To je velký tahák,“ přisvědčil Trčka, který tak ani příliš nesmutnil, že musel mít kvůli protikoronavirovým opatřením více než dva měsíce zavřeno. „Ztrátu už asi nedoženeme, ale s tím se musí počítat. Když máte rezervu, tak dva až tři měsíce utáhnete, nemusí odcházet personál a nepoloží vás to,“ dodal.

Zaplněné kapacity přes léto očekávají i místní autokempy. „Luxusnější apartmány jsou na letní sezonu s výjimkou pár termínů obsazené. Co se týká dvoulůžkových, trojlůžkových a čtyřlůžkových chatiček, ty jsou obsazené tak z 50 procent,“ řekl ČTK vedoucí recepce kempu Camping Rožnov Marcel Vašut.



Hoteliérům zatím chybí jasné podmínky

Lidé si podle něj chatičky letos rezervují s větším předstihem než v minulých letech. Ceny za ubytování tu budou řádově o desetikoruny vyšší. Kemp kvůli covidu-19 počítá také s přísnějšími hygienickými opatřeními, například častějším úklidem sociálních zařízení a stojany s dezinfekcí pro hosty.

Někteří hoteliéři jsou zatím v prognózách spíš opatrnější. Například Radek Dvořák z hotelu Permoník v Novém Hrozenkově zatím vyhlíží k prázdninám trochu rozpačitě.

„Máme tu takové objednávky-neobjednávky, spíš přes cestovky, které lákají turisty na vouchery. Hodně zákazníků zatím váhá, jestli to stornuje či ne,“ naznačil.

Hrát roli podle něj bude i to, zda se ještě objeví šance volně vycestovat do Chorvatska, i to, jestli se lidem opatření v hotelích nebudou zdát příliš omezující.

„Problém je, že sami nevíme, jak se připravit. Máme kapacitu 130 lůžek, je otázka, zdali ji budeme moct využít celou, nebo jen z části. Jasné není ani to, jak to bude s rozestupy či stravováním. Pro nás je důležité toto přesně vědět,“ zdůraznil Dvořák.

Řada ubytovatelů se snaží přesvědčit hosty pomocí nejrůznějších slevových nabídek či speciálního programu. Například v luhačovickém Wellness hotelu Pohoda budou mít zdarma pobyt všechny děti do 12 let.

Resort Valachy láká na aktivní dovolenou

„Na léto připravujeme pro rodiny s dětmi speciální pobyty, během kterých hotel například navštíví Klauni z Balónkova nebo profesionální fotograf, aby měly rodiny památku,“ vylíčil ředitel hotelu Josef Michálek s tím, že kapacita na léto se postupně plní.

„Lidé se teď začínají dívat po dovolené v České republice a předpokládám, že Luhačovice budou jednou z nejvyhledávanějších lokalit.“

V Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích zase sázejí na to, že lidé budou mít větší zájem o aktivity pod širým nebem. „Hosté u nás proto mají v rámci pobytu mimo jiné půjčení holí na nordic walking, piknik, zábavnou výuku golfu pro rodiny a začátečníky nebo jógu,“ vyjmenovala Vašutová.

Resort chce navíc dvakrát týdně pořádat táboráky s kytarou, včetně večerní procházky pro děti po nové stezce strašidýlek. Hosty tu lákají také na hudební podvečery na terase hotelu Horal a venkovní grilování, animační programy pro děti, kurzy pečení frgálů či wellness.