Zlín testuje pouliční osvětlení se solárním panelem bez přívodu elektřiny

„Pro nás jde v první řadě o systém, který nabízí nové možnosti pro lokality bez připojení na rozvod elektřiny. Výhodou je i jednodušší realizace: místo projektové přípravy a povolení stačí u solárního veřejného osvětlení jen územní souhlas,“ přiblížil radní za Piráty Jiří Jaroš.

„Zatím fungují dobře. Svítivost je dostatečná, překryje celou dobu, kdy není sluneční svit. Víc ukáže ale až zima,“ podotkl ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

Město bude lampy se solárními panely umisťovat jenom tam, kde je to skutečně nutné. Pořizovací náklady jedné takové lampy jsou totiž 70 tisíc korun, přičemž baterie vydrží pět let. Běžné osvětlení vyjde zhruba na polovinu.

Město se po zimě rozhodne, kam další kusy umístí a jestli vůbec.

„Zvažujeme lokality, kde by to bylo odůvodnitelné,“ nastínil Černoch. „Akumulátor by měl zajistit provoz až po dobu 40 hodin, přičemž ani v zimním období nepřesahuje doba svícení 16,5 hodiny. Praxe zatím ukazuje, že jde o funkční systém,“ doplnil.

Město bude také instalovat moderní LED lampy bez solárních panelů na Mladcové. Šest se objeví v Mladcovské ulici a devět v nedaleké ulici U Hřiště. Náklady jsou asi 1,2 milionu korun.

„Jde o dobrou příležitost, jak si v praxi ověřit, zda tato technologie přináší skutečně reálné úspory,“ řekl radní za STAN Pavel Simkovič.

V minulosti bylo několik LED svítidel zkušebně instalováno v Přílukách, ale starší technologie se neosvědčily.

Na Mladcové jsou použity modernější typy, jejichž měrný světelný výkon dosahuje hodnot běžných u dosud nejvíce rozšířených sodíkových výbojek – to vše při řádově nižším příkonu. Podle údajů výrobce je životnost lamp 60 tisíc hodin.

„Tím, jak LED technologie vyspívá a zlevňuje, přichází i smysluplný čas pro využití v systémech veřejného osvětlení,“ dodal Jaroš.