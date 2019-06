Křižovatku sleduje čtrnáct kamer, evidují počet aut, rychlost i kolonu

Kamery jsou na křižovatce na hlavním příjezdu do Zlína v Loukách.

„Tento systém v reálném čase monitoruje dopravní proud ze všech jízdních směrů. Zjednodušeně řečeno, eviduje počet vozidel, jejich rychlost, detekuje jedoucí a stojící kolonu a případné zdržení a další parametry ovlivňující plynulost a bezpečnost dopravy ve městě,“ přiblížil Ladislav Stříteský, produktový manažer firmy Cross, jež systém pro město chystá.

„Výsledkem má být výkonnější a přesnější detekční systém, který umožní zlepšení řízení světelných křižovatek,“ doplnil.

Kamery nemají vliv na fungování křižovatky, pouze zaznamenávají dopravní situaci.

„Na křižovatce v Loukách jsme nainstalovali celkem 14 kamer, z toho sedm infrakamer a sedm kamer snímajících obraz ve viditelném spektru,“ upřesnil Stříteský.

Aktuálně jsou pouze na jedné křižovatce. „V případě úspěšného vývoje a testování se dá předpokládat rozšíření systému také na další lokality, minimálně v režimu rozšířeného testování a pilotních provozů,“ podotkl Stříteský.

Provoz na křižovatkách by se pak upravil tak, aby byla doprava plynulejší. Projet Zlínem v dopravních špičkách totiž bývá velký problém, často se tvoří kolony.

Některé kamery by mohly snímat i jízdu na červenou, což bývá na určitých křižovatkách častý problém. To se ale ukáže až podle toho, jak se systém osvědčí. I v Loukách si lidé na porušování předpisů stěžují.

„Prozatím se jedná jen o interní zkušební provoz, kdy provozovatel, kterým je společnost Cross, systém testuje a sbírá data,“ podotkl zlínský radní pro dopravu Michal Čížek.

Pokud by vše dobře dopadlo, provozovala by systém městská policie a jeho vlastníkem by bylo město. Servis by zajišťovaly zlínské technické služby.

V současnosti město provoz systému nefinancuje a vše je v režii společnosti Cross. Cenu systému určí až zmíněný zkušební provoz.