Policisté chytili vykradače domů, jeden z nich je osmatřicetkrát trestaný

Vykradené domy hlásili v posledních týdnech lidé z Břeclavska, Hodonínska a Uherskohradišťska. Případy se většinou odehrály v dopoledních hodinách.

„Zájmem kriminalistů bylo co nejdříve pachatele dopadnout, protože jsou si vědomi, že pokud někomu do domku vnikne zloděj, tak je to velký zásah do soukromí lidí. Proto si myslíme, že informace o zadržení pachatelů povede ke zklidnění občanů v uvedených oblastech,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Dvojici mužů ve věku 61 a 24 let zadrželi uherskohradišťští kriminalisté společně s kolegy z Hodonína ve vozidle Škoda Fabia v pondělí dopoledne mezi obcemi Ostrožská Nová Ves a Kunovice.

„Oba muže vyslechli a obvinili z trestných činů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody spáchaných formou spolupachatelství, za což jim hrozí až osmiletý trest,“ poznamenala Javorková.

Obvinění měli své role rozdělené, mladší dělal řidiče a starší se vloupával do domů. Rozbil okno nebo skleněnou výplň dveří, případně dveře vyrazil.

„Dvojice má na svědomí vloupání do domů v Břeclavi, Veselí nad Moravou, Blatnici pod Svatým Antonínkem, Bánově, Vlkoši, Drslavicích, Vnorovech a Čejči. Brali převážně zlaté šperky, hodinky a peníze. Odcizené věci prodali a peníze použili pro svoji potřebu,“ uvedla policejní mluvčí.

Starší z mužů má velmi bohatou kriminální minulost. Na Slovensku má v rejstříku trestů 22 záznamů za majetkovou trestnou činnost, v Česku dalších 16. Z vězení na Slovensku se naposledy vrátil letos v březnu. Soud ho nyní poslal do vazby.

Mladší z obviněných má zatím trestní rejstřík čistý.