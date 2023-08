„Laborka“ místo koupání. Studenti ve Zlíně nelení a docházejí na stáže

„Byla jsem rozhodnutá rychle. Provádím tady měření, které budu potřebovat pro svou bakalářskou práci. Právě o prázdninách je to jednodušší, protože teď je dost času se s přístroji dostatečně seznámit. Přes rok je to složitější. Navíc si nejsem jistá, jaký bude rozvrh a kdy bych se sem dostala,“ vysvětlila Pospíšilíková, která po prázdninách nastoupí do třetího ročníku.

Letní stáže, na kterých si studenti mohou také něco přivydělat, uspořádala Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati poprvé v roce 2014. Od té doby se každý rok opakují. Akademičtí pracovníci pro ně vždy vypíší témata, na kterých sami aktuálně pracují v rámci výzkumu. Počet témat se vždy pohyboval kolem stovky, letos jich bylo 74. Přihlásilo se 62 studentů. Pracovat navíc mohou i na firemních projektech.

„Loni jsme tady odpracovali přes 160 hodin, letos by to mělo být podobné. Taková praxe v laboratoři je nedocenitelná. Člověk navíc naváže i kontakty, protože se tady potkáváme s akademickými pracovníky a můžeme s nimi řešit výsledky své práce,“ poukázal student Rostislav Vlasák.

Zájemci si většinou vybírají témata, která studují. Někteří pracují v technologických laboratořích, jiní v chemických, mikrobiologických, potravinářských atd. Zaměřují se například na zpracování směsného plastového odpadu, stanovení toxických kovů v rostlinách nebo srovnání biopotravin s těmi konvenčními.

„Mám firemní stáž pro zlínskou společnost, která zpracovává polymery. Mají hodně technologického odpadu a my se z něj snažíme udělat směs nebo materiál, který má rozumné mechanické vlastnosti, aby se dal využít. Jsem rád, že se teď naučím pracovat s přístroji, ke kterým bych se v rámci výuky dostal až ve vyšších ročnících,“ doplnil student prvního ročníku oboru Polymerní materiály a technologie Marek Vašek.

Letní stáž přináší studentům kromě zkušeností i důležitou položku do životopisu. „Věci, které udělají nad rámec studia, jsou často při výběrových řízeních pozitivně reflektovány a mohou hrát klíčovou roli,“ dodala mluvčí univerzity Petra Svěráková.