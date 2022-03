Baťova univerzita bude učit sportovní manažery, kluby je potřebují

„Sport postrádá profesně vzdělané manažery a i u některých velkých klubů chybí pozice generálního manažera, který by klub vedl. Věříme, že touto cestou se podaří přivést do praxe odborníky, kteří pomohou rozvíjet sportovní kluby nejen ve Zlínském kraji,“ uvedl koordinátor praktické části výuky Jan Pravda ze zlínského fitness a wellness klubu Vita Sana Club.

V regionu už nyní fungují sportovně zaměřené základní školy, dvě střední a nově se k nim přidá vysoká škola. Ta připravuje tříletý bakalářský obor již od roku 2020. Jeho studenti stráví většinu studia přímo ve sportovních klubech a organizacích. Na výuce se budou podílet dvě fakulty: fakulta managementu a ekonomiky (FaME) zajistí předměty zaměřené na ekonomiku, management a sportovní marketing. Další znalosti získají studenti na fakultě humanitních studií.

„Nicméně není to program zaměřený na trenérství, v tom je konkurence poměrně vysoká,“ podotkl děkan FaME David Tuček.

Absolvent najde uplatnění jako manažer sportovních organizací, vedoucí mužstev, pracovník ve veřejné správě na odděleních souvisejících s podporou sportu a tělovýchovou nebo v různých institucích a ústavech s tímto zaměřením. Předměty budou kombinací ekonomiky, marketingu, managementu, psychologie, mentálního koučinku, marketingové komunikace, seberozvoje, sportovní fyziologie a sportovního práva.

Ze 70 procent půjde o předměty z ekonomické oblasti, zbytek bude tvořit tzv. kinantropologie, tedy filozofie sportu, základy tělesné kultury, teorie sportovního tréninku nebo fyziologie zátěže. V praxi by měli studenti strávit 480 hodin.

„Profesní obory jsou na rozdíl od akademických více propojené s praxí. Máme to naplánováno tak, že v prvním roce budeme studenty učit teorii a od druhého ročníku už ji začnou uplatňovat v praxi a budou docházet do klubů. Tam budou mít svého mentora, který je bude seznamovat s tím, jak to funguje,“ naznačila děkanka fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity T.Bati Zuzana Tučková, jež akreditaci připravuje.

Smlouvu o praxi podepsali zástupci šestnácti zlínských klubů, například Atletický klub Zlín, PSG Berani Zlín, Barum Czech Rally Zlín, Handball Club Zlín, Karate Zlín nebo Plavecký klub Zlín.

Funkcionáři klubů stárnou a náhradu nemají

„Je mi dvaasedmdesát, jezdím už roky do Prahy na ministerstvo vyřizovat různé věci ohledně klubu stejně jako další funkcionáři z jiných klubů z celé republiky. A mám potvrzeno, že drtivá většina z nás je seniorského věku. Bylo by dobré, kdyby to už po nás konečně převzali mladší a vzdělaní lidé,“ poznamenal předseda dozorčí rady FC Fastav Zlín Josef Gába.

„Mám vystudovaný marketing, ale už je to několik let a za tu dobu je spousta nových věcí. Trenéři i vedení stárnou, mnohdy je problém implementovat základy marketingu a propagace do systému, který je zaběhnutý desítky let. Proto řada sportů zaniká,“ upozornil Martin Honzek, člen výboru Gymnastika Zlín. „Kluby je potřeba vidět, musejí být atraktivnější a nabízet i něco nového. Tento studijní obor to může posunout dál,“ doplnil.

Novinku na UTB přivítají například studenti zlínského Gymnázia na náměstí T.G.M. nebo soukromé Střední školy podnikatelské. Obě už se sportovními kluby spolupracují. První má speciální třídu pro sportovce, druhá od letošního školního roku poprvé otevřela třídu se zaměřením na trenérství.

„Naši absolventi z velké většiny odcházejí na sportovně zaměřené fakulty v jiných regionech. Někteří studují i úplně jiné obory. Nový studijní obor z nich udělá manažery se zaměřením na sport, to je také zajímavá možnost,“ řekla ředitelka gymnázia Alena Štachová.