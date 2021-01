Polévání močí, údery do penisu. Za týrání známého dostal mladík pět let

Lukáš Hartmann byl obžalovaný z vydírání, zbavení osobní svobody a znásilnění. Státní zástupkyně Renata Bártková pro něj navrhovala šestileté vězení, nakonec se s ní dohodl na pětiletém trestu v kombinaci s ochranným léčením. Obě strany se následně vzdaly práva na odvolání.

„Obžalovaný nemůže za to, jaké má psychické rysy, a chce s nimi něco dělat. Při řádném léčení a péči lékařů je velká šance, že se řádně zapojí do běžného občanského života,“ odůvodnil verdikt soudce Roman Koudela.

Jednapadesátiletý poškozený byl dříve Hartmannovým kolegou v Brně. Starší muž se pak vrátil do Otrokovic, kde si coby obchodní zástupce prodávající energie pronajal kancelář.

Hartmann se na něj později obrátil s tím, že nemá kde bydlet, jeho známý jej tak v kanceláři ubytoval.

Obžalovaný podle státní zástupkyně svého ubytovatele od února do dubna 2018 několikrát proti jeho vůli držel nejen v uzamčené kanceláři, ale také v obytném přívěsu u dálnice a ve vyzděném prostoru v zemi pod železným poklopem, a to i několik dní v kuse.

Muže také poléval močí, strčil mu do konečníku fix a bil ho plastovou lžící na boty do penisu. Podle obžaloby svou oběť několikrát zbil bambusovou tyčí, zapaloval muži vlasy zapalovačem a nutil ho obléct si dámské prádlo.

Podle žalobkyně tak Hartmann činil kvůli vlastnímu sexuálnímu uspokojení, týranému muži zároveň tvrdil, že „z něj mluví droga“.

„Já mám jinou povahu, já se neumím bránit,“ vysvětlil svou pasivitu poškozený.

Podle obžaloby sebral útočník svému známému také invalidní důchod a později též peněženku s platební kartou. Hartmann poškozeného nakonec ze zajetí pustil, aby šel vybrat peníze.



Týraný muž už se ale nevrátil, peníze však poslal poštou. Zároveň vyhledal lékařskou pomoc. Podle státní zástupkyně trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Poškozený u soudu vyčíslil přímou škodu, kterou Hartmannovým počínáním utrpěl, na 19 tisíc korun, za způsobenou psychickou újmu požaduje od obžalovaného 200 tisíc korun. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekl Hartmann na dotazy novinářů.

Před trestním senátem však uznal vinu podle podané obžaloby a před vynesením rozsudku se na chodbě týranému muži omluvil. „Neumím si to vysvětlit, budu si to pamatovat celý život. Vyrovnáme se,“ sdělil mu, konkrétní částku však neupřesnil. Popřál mu také, aby to, co zažil, zvládl překonat.

„Pane obžalovaný, máte život před sebou, máte naději prožít život řádně,“ sdělil Hartmannovi při odchodu ze soudní síně soudce Koudela.