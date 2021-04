Brod chce vylepšit akvapark, místní však bojují za záchranu koupaliště

V létě radovánky v nových venkovních bazénech, v brouzdališti, na skluzavce, v krytém výcvikovém bazénu nebo na hřišti pro plážový volejbal. V zimě pak možná i bruslení na stejném místě. K tomu třípatrový parkovací dům stojící opodál a vlastní zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

Plány na rozšiřování jednoho z prvních akvaparků v zemi, který je od roku 2003 v provozu v Uherském Brodě, jsou smělé. Ukazuje se ale, že obnova nebude pro radnici ničím jednoduchým.

„Staveniště jsme už předali,“ těší místostarostu Uherského Brodu Petra Vránu. „Vybudování bazénu a atrakcí, parkovacího domu pro 182 aut a instalaci kogenerační jednotky o výkonu 200 kilowattů už nic nebrání.“



Město za novinky utratí zhruba 130 milionů korun. Pokud půjde všechno podle plánu, hotovo bude v květnu 2022.

„Právě v tomto termínu už chceme odstartovat plaveckou sezonu. Věříme, že v novém prostředí,“ předpokládá brodský starosta Ferdinand Kubáník.

K referendu chybělo jen 300 podpisů

Důsledek probíhajících změn bude mít zásadní dopad na novou politickou reprezentaci města, která vzejde z obecních voleb v říjnu příštího roku. Současná proměna akvaparku totiž úzce souvisí s budoucností sice chátrajícího, ale stále ještě funkčního a mezi lidmi oblíbeného městského koupaliště známého jako Koupelky.

Na téma zachování tradičního plaveckého areálu, který stojí v husté městské zástavbě, či vylepšením akvaparku se ve městě vedou dlouhodobé spory.

Pokud by zůstalo na současném vedení radnice, po zvelebení akvaparku by na řadu přišla demolice Koupelek a volné místo by zaplnil nový domov pro lidi se stařeckými demencemi.

Početný zástup lidí, konkrétně 2 500 signatářů petice za zachování a rekonstrukci Koupelek, ostře nesouhlasí. Mimochodem, organizátorům protestu chybělo pouhých 300 podpisů k tomu, aby město vyhlásilo o budoucnosti Koupelek referendum. Podpisovou akci nakonec zastavila vládní protiepidemická opatření.

„Lidem, kteří stáli na naší straně, se omlouváme. Ale nebylo v našich silách pokračovat,“ uvedl jeden z organizátorů petice Richard Kastner.

Domov pro seniory potřebujeme, hájí se město

„Odepisovat Koupelky schválením záměru bez finančního krytí nechápu,“ zmínil a situaci přirovnal ke snaze bývalého vedení zlínského hejtmanství prosadit novou krajskou nemocnici ve Zlíně-Malenovicích.

„Tento záměr nová politická reprezentace smetla ze stolu a my tak máme naději, že u nás by to mohlo být podobné,“ věří Kastner.

Vedení města obhajuje plán na vznik domova pro tělesně postižené seniory akutním nedostatkem podobných zařízení. Místostarosta Vrána argumentuje, že oddělení se 27 lůžky pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou, jež funguje v nedalekých Nezdenicích, je počtem míst absolutně nedostatečné.

Brodský domov má nabídnout až 50 lůžek. Radnice proto spěchá na vznik projektu a vyřízení stavebního povolení. Termínem je závěr příštího roku.

„Samozřejmě s tím, že zajištění financí a vlastní realizace zůstane na budoucím zastupitelstvu,“ shrnul Vrána.