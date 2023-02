Řidič souzený za usmrcení dvou silničářů nebrzdil, potvrdil soudní znalec

Jeho Renault Master narazil do dodávky silničářů v rychlosti 110 kilometrů za hodinu. V místě přitom byla rychlost snížená na 70 a potom i na 50 kilometrů v hodině. Pracovní dodávka měla zapnuté oranžové majáky a stála u krajnice.

„Osoby se v okamžiku nárazu nacházely v bezprostřední blízkosti před přední částí vozidla. Nemohly tak vnímat a vidět blížící se vozidlo Renault a na situaci, že hrozí riziko střetu, tedy nemohli nijak reagovat,“ popsal v soudní síni znalec v oboru silniční dopravy František Kopáč. „Znamená to, že neměli žádnou možnost, aby tomu nějak zabránili,“ dodal.

Potvrdil také to, co u soudu zaznělo už dříve, tedy absenci brzdných stop. „Řidič na odstavené vozidlo vůbec nereagoval. Absence reakce může spočívat ve více faktorech, třeba hrubá nepozornost a obecně nelze vyloučit ani mikrospánek,“ uvedl Kropáč.

Na to ale státní zástupce namítl, že mikrospánek nespadá do odbornosti znalce.

Dění po nehodě si téměř nepamatuje

Jedenačtyřicetiletý Wróbel se k činu od počátku přiznává, uvádí však, že si průběh nehody nepamatuje a nedokáže ji vysvětlit. Od události se potýká s psychickými problémy, léčí se a opakovaně uvedl, že uvažuje o sebevraždě.

Stejně tak zopakoval i omluvu pozůstalým. „Sám to těžko zvládám a nedokážu si představit, jak to zvládají rodiny zemřelých. Ještě jednou se omlouvám,“ zopakoval v slzách. Hrozí mu až šest let ve vězení za usmrcení z nedbalosti.

Den před nehodou vyjel Wróbel z Německa a namířeno měl na Slovensko. Podle svých slov během jízdy dodržoval povinné přestávky. Dění bezprostředně po nehodě si pamatuje jen útržkovitě. „Vím, že jsem vystoupil a potom, že jsem seděl v policejním autě. Nevím, kdo volal záchranáře a policii,“ řekl.

Pozůstalí se přihlásili se žádostí o odškodnění, každá z manželek si nárokuje dva miliony korun a syn jednoho z mužů 1,2 milionu. Předseda senátu Jiří Přibyl je však odkázal na firmu, která polského řidiče zaměstnávala.

Silničáři ve věku 57 a 58 let v okamžiku nehody rozmisťovali přenosné dopravní značení na silnici I/50, kterou používali řidiči jako objízdnou trasu kvůli rekonstruovanému průtahu Kunovic.