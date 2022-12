Půlka obchvatu zdarma, druhá za peníze. Poplatek žene řidiče do Otrokovic

Řidiči potřebují na projetí zhruba tří kilometrů cesty dálniční známku (celoroční vyjde na 1 500 korun) už od začátku letošního roku. To má mimo jiné za následek, že mnoho motoristů jezdí přes obytné části města, aby ušetřili.

Otrokovice si spočítaly, že po zpoplatnění výrazně narostla doprava na kvítkovické křižovatce a v části Kvítkovice. Jejich argumenty podpořil také Zlínský kraj v rámci připomínek k novele vyhlášky, jež zpoplatnění dálnic řeší. Ale nepomohlo to. Jedna polovina obchvatu bude zdarma, druhá za peníze.

„Myslím si, že je to jako v Kocourkově,“ glosovala situaci starostka Otrokovic Hana Večerková. Podle ní se tak popírá smysl obchvatů. „Bude to mít za následek, že bude více znečištěné životní prostředí ve městě a přetížené zdejší silnice. A s tím, jak se budou stavět další úseky dálnice D55, bude situace stále horší,“ obává se.

Upozorňuje na to, že lidé, kteří jezdí z Otrokovic nebo blízkého okolí do práce do nedalekého Zlína, nevyužijí dálniční obchvat, ale budou projíždět centrem nebo přes Kvítkovice. Podle srovnání loňského listopadového a letošního březnového týdne se doprava v této části města zvýšila o téměř 230 procent, tedy o více než 16 tisíc automobilů týdně. Tamní obyvatelé říkají, že je situace prakticky stejná, jako byla před výstavbou obchvatu.

„Provoz je tady pořád veliký. Místo toho, aby lidé využili obchvatu, jezdí ulicemi a snaží se ušetřit. Zvláště v dnešní době, kdy složitá ekonomická situace dopadá na mnoho občanů. Nebude to přispívat k lepšímu životnímu komfortu lidí v Otrokovicích,“ reagoval bývalý předseda komise místní části Kvítkovice a tamní obyvatel Radek Štěrba.

Podle něho je rozhodnutí státu v této věci nekoncepční a nedává smysl, protože obchvaty by měly být zdarma, aby plnily svůj účel. „I modely ze zahraničí nám ukazují, že je to cesta, jak z města dostat prašnost, emise a zvýšit v nich bezpečnost. Nerozumím našemu státu, proč jde opačnou cestou,“ vzkázal.

Ministr dopravy Martin Kupka podepsal příslušnou vyhlášku před nedávnem s tím, že se stávající rozsah výjimek z časového zpoplatnění nebude rozšiřovat. Důvod je především ekonomický, neboť stát potřebuje peníze.

V budoucnu se zřejmě zpoplatní celá trasa

„Peníze z dálničních známek tvoří významný zdroj příjmů SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) na provoz, údržbu a rozvoj infrastruktury,“ nastínil mluvčí resortu Martin Brychta.

Tvrdí dále, že ministerstvo současně chápe složitou hospodářskou situaci, a nechce proto přistupovat ani k redukci stávajících výjimek. „Výjimku pro severovýchodní obchvat Otrokovic rušit pro rok 2023 neplánujeme, nebylo by to citlivé ve vztahu k jiným zachovávaným výjimkám,“ zmínil Brychta.

Ovšem výhledově chce stát výjimky redukovat, což by se mohlo dotknout třeba obchvatů Kroměříže, Brna i poloviny toho otrokovického, za který se dnes neplatí.

„Nepochybně bude debata i se zástupci města Otrokovice o tom, aby byl ten doposavad vedený úsek s výjimkou do budoucna, až se postaví pokračování D55, do zpoplatnění také zapojen,“ uvedl před časem ministr Kupka.

Názor ministerstva nepomohl změnit ani Zlínský kraj, který k návrhu čerstvě schválené vyhlášky posílal připomínky. „Znovu jsme upozorňovali na to, že nesouhlasíme, aby bylo půl obchvatu zpoplatněno a půl ne. Dokonce jsem osobně jednal na ministerstvu dopravy, ale bohužel stanovisko ministerstva je konzistentní,“ řekl náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.

Motoristé ze Zlína, kteří jezdí přes Otrokovice do práce a z práce, mají na výběr ze dvou tras, pokud nechtějí platit za obchvat. Mohou jet přes kvítkovickou křižovatku nebo přes Kvítkovice.

„Častěji jezdím přes kvítkovickou křižovatku, která nebývá tak ucpaná. Horší to je na příjezdové cestě do Zlína, kde bývají v dopravních špičkách dlouhé kolony,“ dodal zlínský řidič David Pernička.