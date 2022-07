Lidé se radovali jen krátce, zpoplatnění obchvatu vrátilo auta do ulic

Od letoška už je ale na rozdíl od první půlky obchvatu za peníze, což se vedení města ani jeho obyvatelům nelíbí. Mnoho řidičů ho totiž nevyužívá, aby neutráceli, když cestují na kratší vzdálenosti. A opět jezdí přes město.

„Výsledky sčítání ukázaly, že obchvat nebude mít logiku, pokud bude jeho východní část zpoplatněná. Tím by byl také popřený smysl budování obchvatů,“ je přesvědčená starostka Otrokovic Hana Večerková. V těchto dnech jedná o problému na ministerstvu dopravy a věří, že uspěje. Už proto, že sčítání dopravy ukázalo, jak moc se po letošním zpoplatnění zhoršila dopravní situace ve městě.

Pokud jde o kvítkovickou křižovatku, jež byla před dokončením obchvatu v dopravních špičkách velmi přetížená, tak specializovaná firma srovnala, kolik aut jí projelo za den v listopadu 2021 a v březnu 2022. Letos v březnu, tedy po zpoplatnění, to bylo o téměř 17 tisíc aut týdně více. Nárůst dopravy ve směru ze Zlína na Uherské Hradiště byl v celotýdenním průměru skoro sedmdesát procent.

Velmi nespokojení byli také obyvatelé otrokovické části Kvítkovice, přes kterou se placenému obchvatu řidiči vyhýbají. Sčítání ukázalo, že zhruba sedmdesát procent dopravy je tam dnes tranzitní, takže nejde o místní lidi. Při srovnání loňského listopadového a letošního březnového týdne došlo ke zvýšení dopravy dokonce o téměř 230 procent, tedy o více než 16 tisíc automobilů týdně.

To vše znamená kromě nárůstu dopravy i zhoršení životního prostředí, tedy zvýšení prašnosti, hluku a také rizika častějších dopravních nehod. „Data máme a jsou vypovídající,“ zmínila Večerková.

Ministerstvo dopravy pro příští rok připravuje novou dálniční koncepci, která by mohla vymezit úseky, jimiž lze projet bez známky. „Otrokovice v seznamu nesmí chybět,“ tvrdí Večerková. Obyvatelé Kvítkovic už dříve uvažovali kvůli zhoršení dopravní situace o sepsání petice, v krajním případě byli ochotní blokovat přechody pro chodce, aby přes jejich část města vozidla nemohla projíždět.

„Lidé jsou naštvaní a zoufalí,“ prohlásil opakovaně obyvatel Kvítkovic a předseda tamní komise místní části Radek Štěrba.

„S výsledky měření v Otrokovicích se rádi seznámíme a vítáme snahu města doložit oprávněnost výjimky tvrdými daty. Pro rok 2023 chceme vnést vyšší míru spravedlivosti v porovnání rozsahu výjimek ze zpoplatnění dálnic v jednotlivých krajích,“ reagoval před nedávnem mluvčí ministerstva František Jemelka. „Chceme nejdříve jednat, až poté věc komentovat,“ doplnil mluvčí aktuálně.

V Kroměříži je situace odlišná

Vedení Otrokovic těší alespoň to, že kamionová doprava byla odvedena mimo centrum, v tom dálniční obchvat splnil svůj účel. Lidé z Napajedel, Spytihněvi, Babic, Oldřichovic, Pohořelic či ze Zlína však využívají starou cestu, jež vede přes Kvítkovice.

Město chtělo už před koncem loňského roku, aby se neplatilo za celý obchvat. Argumentovalo mimo jiné tím, že první část obchvatu, jež byla dostavěna v roce 2006, má od roku 2018 výjimku. A podobně jako například dálniční obchvaty Brna či Kroměříže je zdarma.

Situace v Kroměříži byla odlišná v tom, že dálnice vede v trase původního obchvatu. Řidiči, kteří se městu chtějí vyhnout, nemohou jet jinudy. Svoji roli sehrálo ale i lobbování. Například někdejší předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který je z Kroměříže, prohlásil, že se zasadil o to, aby kroměřížský obchvat byl zdarma.

„Byl to lokální problém, kterému jsem se hodně věnoval,“ řekl už dříve Vondráček, který se snažil pomoci také Otrokovicím. Ministerstvo dopravy dříve tvrdilo, že se nejedná o samostatný izolovaný úsek D55 ani o obchvat centrální části města. Vedení města věří, že teď to bude jinak, což by uvítali také řidiči ze Zlína a okolí.