Řidič mimo přechod srazil trojici seniorů, jedna žena je těžce zraněná

„Řidič jel ve směru na Vizovice, přičemž zřejmě přehlédl tři chodce, kteří přecházeli vozovku zprava od zastávky MHD Školní,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Na frekventované ulici je několik přechodů, lidé se ale pohybovali mimo přechod pro chodce. Ten musí ze zákona použít, pokud je blíž než 50 metrů, chodci byli zhruba o dvacet metrů dál od nejbližšího z nich.

Šofér se patrně snažil trojici na poslední chvíli vyhnout. Prudce brzdil a přejel do levého jízdního pruhu. „Narazil ale do vozidla zaparkovaného na levé straně vozovky a poté do tří chodců, kteří se v tu dobu blížili k chodníku,“ doplnila mluvčí.

Podle zjištění MF DNES jel řidič rychleji než povolenou padesátkou.

Všichni chodci ve věku 77, 80 a 81 let po nárazu upadli na vozovku a záchranáři je převezli do nemocnice. Jednaosmdesátiletá žena utrpěla těžké zranění, dva chodci vyvázli s lehčím zraněním.

Řidič měl negativní zkoušku na alkohol i drogy. Škoda na osobních vozidlech je předběžně vyčíslena na 35 tisíc korun. Nehodu dále vyšetřuje policie.