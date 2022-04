Okrajové části Zlína trápí zběsilí řidiči, přibrzdit je musí kamery

Průtah zlínskou částí Kudlov vede v prudkém svahu, a zejména když řidiči sjíždějí do města, často překračují povolenou rychlost. Navíc po stranách silnice místy chybí chodníky, zato je tam hodně zatáček. V další zlínské části Salaš vede průtah po rovině a bez zatáček. I to však svádí řidiče k tomu, aby tady jezdili rychleji, než je povoleno.

Rychlé řidiče by proto nově měly krotit kamery. „Očekáváme zklidnění dopravy a vyšší bezpečnost,“ nastínil šéf městské policie Milan Kladníček.

Kamery si pohlídají rychlost aut na celém průjezdu Kudlovem a Salaší, nebudou však mít radary na měření. Při vjezdu do místní části načtou poznávací značku auta a zaznamenají čas, totéž při výjezdu. A z doby jízdy vypočítají průměrnou rychlost.

„Když bude překročena, bude spáchán přestupek,“ doplnil Kladníček. Kamery to navíc dokážou dělat v obou jízdních směrech a zachytí i motocyklisty, kteří rádi překračují rychlostní limity velmi výrazně.

Nevýhodou systému může být to, že když někdo vjede mezi domy vysokou rychlostí a potom odbočí z hlavní cesty, kamery jeho rychlost nedokážou vypočítat. Předpisy však zpravidla neporušují místní, jimž to naopak vadí. I proto se komise místní části na Kudlově a Salaši obrátily na město, aby s tím něco udělalo.

Projekt se rozběhl i na základě kontrolních měření, která potvrdila, že řidiči tam opravu šlapají na plyn. V případě Kudlova sehrálo kromě sklonu a zatáček roli i to, že na hlavní silnici vyúsťují na více místech vedlejší cesty. A kombinace všech těchto faktorů je riziková.

Přípravu zbrzdil koronavirus, teď už ale byla vypsána veřejná zakázka. V nejbližší době městská rada vybere firmu, která zařízení nainstaluje. Celkové náklady jsou šest milionů korun.

Město zmodernizuje kamerový systém

Také řidiči v dalších částech města by si měli dávat pozor, zda nejezdí příliš rychle, případně nevjíždějí do hlavních zlínských křižovatek na červenou. Město totiž připravuje modernizaci a rozšíření kamerového systému, jehož součástí jsou právě měření na Kudlově a Salaši.

„Smyslem projektu je bezpečnost provozu kvůli překračování rychlosti na těchto úsecích,“ poznamenal radní pro dopravu Michal Čížek.

Měření rychlosti by se podle Kladníčka mělo následně zavést ve Štípě, Kostelci nebo na Jižních Svazích. Později by měly být na hlavních zlínských křižovatkách kamery, které dokážou zaznamenat, zda do nich řidiči nevjíždějí na červenou, což je v poslední době častý nešvar. „Když budou v provozu kamery, určité procento řidičů už to dělat nebude,“ věří Kladníček.

Ve Zlíně funguje kamerový systém od roku 2005. Kamery jsou na sedmi místech, například na výpadovce z města v Loukách. „Nejen kamery, ale celý technický systém je momentálně na hranici své životnosti. Připravujeme proto modernizaci, “ dodal Kladníček.