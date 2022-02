Řidič naboural stromy, lavičku a boží muka, auto pak odstavil v potoce

„Tady se mu do cesty postavil strom, poté lavička, další strom a nakonec i boží muka,“ popsala policejní mluvčí Milena Šabatová. „Svou překážkovou jízdu ukončil tím, že najel do místního potoka. Ve vozidle muž setrval až do ranních hodin,“ doplnila.

Dvaačtyřicetiletý muž odešel v sobotu kolem 21 hodiny z vinárny a posilněn alkoholem sedl za volant. V neděli po sedmé hodině ranní pak náhodný svědek upozornil policii na vozidlo zapíchnuté ve vodě.

Když hlídka dorazila na místo, řidič seděl za volantem, a i přestože od nehody uplynulo zhruba deset hodin, měl pozitivní dechovou zkoušku.

Přesnou hladinu alkoholu musí určit až nařízené krevní testy.

„Muž přiznal, že večer před jízdou vypil tři piva a stejný počet odlivek tvrdého alkoholu. Při nehodě utrpěl zranění, se kterým ho záchranáři převezli do Uherskohradišťské nemocnice,“ upřesnila mluvčí.

Svou jízdou napáchal škodu za bezmála sto deset tisíc korun.