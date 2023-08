Řidiči na Salaši a Kudlově riskují, radary od dubna zjistily tisíc přestupků

Na Salaši jich bylo od dubna do července 726, na Kudlově 291. Dohromady tedy více než tisíc.

„Věděli jsme, že tam dochází k přestupkům, ale toto jsme nečekali,“ podivil se ředitel zlínské městské policie Milan Kladníček. „Navíc jsou tam dopravní značky, které říkají, že se jedná o úsekové měření rychlosti. I přesto se tam velký počet řidičů dopouští přestupků. Více než sto přestupků měsíčně v jednom směru je opravdu hodně,“ upozornil.

Mluví o tom, že na Salaši projíždělo ve směru od Malenovic příliš rychle v květnu 145, v červnu 144 a v červenci 107 řidičů. V opačném směru bylo přestupků o něco méně. „Myslím si, že je to proto, že ve směru od Malenovic jsou auta rozjetá,“ míní Kladníček. „Cesta vede z lesa mírně do kopce a pak se zarovnává. Auta tam najíždějí ve větší rychlosti.“

Přiznal ovšem, že si myslel, že na Salaši bude přibližně stejné množství přestupků jako na Kudlově. To, že to tak nebylo, přičítá již zmíněnému terénu. Silniční průtah Salaší je výrazně rovnější než Kudlovem, kde je velké převýšení a mnohem více zatáček. Navíc tam scházejí chodníky.

„Už jízda rychlostí 60 kilometrů za hodinu tam může být riskantní,“ poznamenal Kladníček.

Zajímavostí pak je, že více šoférů jezdí na Kudlově rychleji do kopce než z kopce. „Bývá to tak, že když jedou řidiči do kopce, cítí se bezpečněji, z kopce jezdí často opatrněji,“ zmínil šéf zlínských strážníků.

Měřicí zařízení je na obou koncích místních částí. Při vjezdu načte SPZ auta a zaznamená čas. Totéž při výjezdu. Z doby jízdy zařízení vypočítá průměrnou rychlost. Pokud je překročená, jde o přestupek. Potrestaní řidiči nejčastěji jeli rychlostí v rozmezí 60 až 65 kilometrů za hodinu, za což mohou dostat pokutu kolem tisíce korun. Někteří překračují i hranici 80 kilometrů a vyšší.

„Je to nejlepší způsob měření,“ uvedl zlínský radní přes dopravu Michal Čížek. „Když řidič vidí kamery, tak zpomalí, pak to ale zase rozjede.“ Kamery navíc hlídají oba směry a zachytí také motocyklisty. Na Salaši jich jelo od dubna rychleji dvacet, na Kudlově deset. „Investice je obhajitelná a budeme v měřeních pokračovat,“ vzkázal Kladníček.

A nejen to, kamery by se časem měly objevit i v dalších městských částech Zlína, například na Jižních Svazích, v Kostelci či ve Štípě.