Ani obchody, ani místa ve školce. Lidé ze zlínské Letné se zlobí na město

Vedení magistrátu přislíbilo, že se situací bude zabývat, konkrétní řešení však chce nejprve prodiskutovat.

Vše odstartoval záměr města postavit v ulici Bratří Sousedíků na Letné zařízení pro lidi se schizofrenií. Ačkoli se proti tomu místní vzbouřili, s výstavbou se má na podzim začít.

Místním se ale nelíbí ani další věci. Před časem pozvali na Letnou primátora Jiřího Korce a některé radní, aby jim ukázali, čím podle nich Letná oproti jiným zlínským čtvrtím strádá.

„Chceme, aby si lidé na radnici uvědomili, že tady žije poměrně velké množství lidí, kteří nemají k dispozici žádnou občanskou vybavenost,“ tvrdí předseda Spolku Letná žije! Ondřej Slováček.

Letná má zhruba tři tisíce obyvatel a už dávno to nejsou převážně senioři. Převládají lidé střední generace s malými dětmi. Přesto do školky na Letné mohlo letos jít jen pět dětí, i když byl zájem výrazně větší. Podle Slováčka na Letné žije 300 dětí předškolního věku. Školka má přitom kapacitu 26 míst a z nich je 13 vyčleněno pro děti s logopedickými problémy.

„To je nedostačující. Jeden obyvatel bydlí v bezprostřední blízkosti školky a jeho dítě pro nedostatek kapacity nevzali. Musí ho vozit do centra Zlína,“ tvrdí Slováček.

Město argumentuje tím, že v sousední čtvrti Podhoří jsou dvě školky, další zřídilo v soukromých prostorách nedaleko Nad Ovčírnou, což jsou spádové oblasti pro Letnou.

Školka by se mohla přesunout

„V centru města není malá kapacita školek. Na Podhoří navíc jezdí přes Letnou trolejbusy i školní autobusy,“ tvrdí náměstkyně primátora přes školství Kateřina Francová.

Ke změnám však přece jen může dojít. „Tamní lidé by logicky chtěli, aby měla dostatečnou kapacitu i školka přímo na Letné. Děláme proto kroky, abychom ji navýšili,“ nastínil Korec.

Stávající školka by se mohla přesunout do budovy města v Kotěrově ulici na Letné, kde má pobočku Základní umělecká škola Morava a nízkoprahové zařízení, jež nabízí dětem vyžití v zájmových kroužcích. Podle Francové bude třeba zjistit, jak jsou obě instituce využívané.

Letná je nejstarší čtvrtí baťovských domků ve Zlíně, kterou vybudoval zejména ve 20. letech minulého staletí Tomáš Baťa jako ubytování pro dělníky. V jejím centru byla později škola, školka i jesle. Pak přibývaly další služby: pošta, prádelna, kulturní dům.

Je to tam asi horší než jinde, uznává náměstek

„Dnes je tady jediný malý obchod, který zavírá ve čtyři hodiny, dále dvě hospůdky v bývalých garážích. To je vše,“ vypočítal místopředseda Spolku Letná žije! Eduard Kuňák. „Pokud město nevytváří podmínky pro to, aby tam lidé nové provozovny vybudovali, tak tam ani nevzniknou,“ míní.

„Tak katastrofální to zase není, ale uznávám, že je to na Letné asi horší než ve většině místních částí. Dá se to však řešit,“ poznamenal náměstek primátora Aleš Dufek, který má v kompetenci sociální oblast.

Jak populace Letné stárla, měnilo se i využití budov. Většinou začaly sloužit sociálním službám. Dnes je situace jiná a prostory podle lidí z Letné chybí. Například pro scházení obyvatel, dětí i seniorů, pro pořádaní nejrůznějších akcí, zkrátka pro občanský život.

Vhodné prostory by podle nich mohly být právě v místě plánovaného zařízení pro lidi se schizofrenií. To chce město postavit u stávajícího centra Horizont, kde se nemocní léčí ambulantně.

Nedaleko stojí základní škola kraje, která není plná. Do ní by se podle místních mohlo ambulantní zařízení i některé další sociální služby přestěhovat. „Tím by se uvolnily jeden dva objekty,“ nastínil Slováček.

Podle Korce by se lidé mohli scházet přímo ve škole, pokud by se to dojednalo s krajem, například v její jídelně. „Oni chtějí mít vlastní prostory, současným trendem jsou ale sdílené prostory,“ zmínil Korec.

Výhrady jsou i k opravě ulice Bratří Sousedíků

Dalším problémem Letné je podle tamních lidí špatná kanalizace a voda, která při prudkých deštích stéká z lesa. Zvláště v současné době, kdy je prořídlý kvůli kůrovcovému kácení, neteče dolů jen koryty, ale valí se i po cestách a někdy vyplaví sklepy domů.

Sporným bodem je i chystaná oprava ulice Bratří Sousedíků. Město má stavební povolení z roku 2016, lidé však mají k projektu výhrady. Vadí jim mimo jiné to, že po stranách cesty mají být parkovací místa na úkor zeleně, převážně živých plotů.

Místní si udělali mezi sebou anketu, aby zjistili, jaké dopravní řešení považují za nejlepší. Na základě výsledků má dojít k úpravě projektu. Podle Slováčka je ale třeba řešit dopravní situaci komplexně v celé čtvrti.

„Řekli jsme si, že než se pustíme do tak nákladného projektu, budeme to muset s lidmi prodiskutovat, abychom našli nejvhodnější řešení,“ přislíbil Korec. „Dáváme si požadavky lidí z Letné do souvislostí. Musíme však najít taková řešení, která nebudou na úkor občanů v jiných částech města,“ dodal primátor.