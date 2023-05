Dům pro schizofreniky, proti kterému místní protestovali, se v létě otevírá

„Základní výbava jako postele, ledničky, sporáky už tam jsou, protože to bylo součástí projektu. Budeme ještě muset nakoupit peřiny, polštáře, dovybavit to nádobím a věcmi pro základní lidské potřeby,“ přiblížil Milan Antoš, ředitel Centra služeb a podpory Zlín (CSP), které bude zařízení sociální rehabilitace provozovat.

Klienti budou přicházet postupně buď z psychiatrických léčeben, nebo z rodin. Pod dohledem odborníků by se měli pokusit o návrat do běžného života. „Byli bychom rádi, kdyby se zařízení naplnilo co nejdříve,“ přeje si Antoš, podle něhož je zařízení velmi potřeba.

Ovšem místní obyvatelé z toho příliš nadšeni nejsou a proti záměru města vybudovat takovou službu na Letné se ohrazovali už před výstavbou. Nejprve poukazovali na to, že lidé se schizofrenií mohou být nebezpeční pro okolí, potom si stěžovali na to, že v místě zhoustne doprava a že přijdou o poslední zelenou plochu v centru Letné. Výhrad měli více a obrátili se i na soud, nakonec ale uskutečnění projektu nezabránili.

Před uvedením této služby do provozu upozorňují na to, že se jejímu provozovateli výrazně snižoval nájem. Když CSP v roce 2019 uzavřelo s městem smlouvu o smlouvě budoucí, bylo to za nájemné tisíc korun za metr čtvereční. Pak ale zažádalo o jeho snížení. Letos na jaře tak majetková komise města řešila, že by se částka snížila na 600 a potom na 400 korun za metr. Sumu 400 korun postoupila bez doporučení k jejímu schválení či neschválení městské radě. Radní nakonec rozhodli, že to bude 600 korun, tedy 410 tisíc korun za rok.

„Počítali s tím (CSP), že tato sociální služba dostane dotaci na bydlení, což se nakonec nepotvrdilo. Když to potom propočítávali, tak zjistili, že nebudou schopni takovou částku platit, proto zažádali o její snížení,“ nastínil zlínský primátor Jiří Korec.

Většina sociálních služeb ve Zlíně má budovy v pronájmu za 400 korun za metr čtvereční. V tomto případě je podle primátora suma o 200 korun vyšší, protože jde o novostavbu a o snížení původní částky.

Město šlo s cenou dolů

Podle Antoše měli klienti získat příspěvek na bydlení od úřadu práce, což se nakonec nepodařilo, protože s nimi CSP neuzavíralo nájemní smlouvu. Nešlo totiž o sociální byty, ale o pobytové zařízení sociální rehabilitace.

„V seznamu služeb podporovaných úřadem práce tato služba není. Klienti by nemohli žádat o doplatek, a tím pádem by se pro ně služba stala nedostupnou. Proto jsme město požádali o to, aby tyto věci bralo v potaz,“ poznamenal Antoš.

Oficiálně tak nejde o byty, nýbrž o pokoje, jejichž obyvatelé uzavřou místo nájemní smlouvy smlouvu o poskytování sociální služby. Obyvatelé Letné už před výstavbou upozorňovali, že půjde o byty. Územní plán ale v tomto místě počítá s občanskou vybaveností, takže pro to, aby tam mohly oficiálně vyrůst byty, by se musel změnit, což by zabralo hodně času.

„Takže je to jenom sociální rehabilitace a ve chvíli, kdy je to sociální rehabilitace, tak i když tam jsou pacienti ubytovaní, tak tam ubytovaní vlastně nejsou, protože nesmí, takže nepodepíší nájemní smlouvu. A tím pádem nemůžou žádat o sociální dávku na bydlení,“ reagoval předseda spolku Letná žije! Ondřej Slováček. „Město si samo naběhlo tím, že ohnulo zákon. Rozdíl v nájmu teď zaplatí jeho obyvatelé,“ míní.

Smlouva o nájmu je na 25 let

Podle Slováčka by město mělo vyhlásit výběrové řízení na provozovatele, aby zjistilo, jestli někdo nenabídne vyšší částku než 600 korun za metr. Město ale na výstavbu za 35 milionů korun čerpalo dotaci 29 milionů z Evropské unie a musí ji vyúčtovat do konce června.

„Termín zahájení provozu je naplánovaný na začátek července právě kvůli dotaci,“ potvrdil náměstek primátora pro sociální oblast Vojtěch Volf.

Slováček upozornil i na to, že okolní pozemky má CSP k dispozici zdarma a nájem na budovu je na 25 let. Přitom doba udržitelnosti, po kterou musí být objekt využíván pro tyto účely, je pouze pět let, což je také dotační podmínkou Evropské unie.

„Služba bude potřeba i do budoucna, tak aby s tím město mělo co nejméně práce. Pokud by to chtělo pronajmout na deset let, potom by muselo vypsat výběrové řízení na provozování,“ poznamenal Antoš s tím, že CSP je jediná služba ve Zlíně a největší ve Zlínském kraji, která se touto činností zabývá.

Někteří obyvatelé Letné si myslí, že by kratší doba byla lepší, protože pak by objekt mohl sloužit zdejším lidem, seniorům či matkám s dětmi. Dlouhodobě si stěžují na to, že mají na Letné málo občanské vybavenosti a naopak více sociálních služeb než jiné lokality města.