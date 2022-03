Uprchlíci dál přicházejí do kraje, nacházejí domov na farách i v rodinách

Původně nabídly k ubytování zhruba 20 míst, nakonec poskytly přístřeší a nový domov 46 ženám s dětmi.

Sestry z kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži jsou jedněmi z těch, kteří už před dvěma týdny vyslyšeli výzvu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera směrem k farnostem a farníkům k pomoci Ukrajině.

„Máme tady děti od jednoho roku do zhruba šestnácti let. Jsou ubytované s matkami v pokojích, mají společné sociální zařízení, velkou místnost i kuchyňku, kde si mohou vařit,“ popsala ubytování v klášteře sestra Miroslava.

„Několik zůstalo jen pár dní, ale většina nemá příbuzné ve větších městech po republice, nemají kam jít a zůstanou zřejmě delší dobu.“

Díky nim i samotným obcím, městům, Charitám a množství dobrovolníků se zatím daří příchozí uprchlíky ve Zlínském kraji ubytovávat, aniž by kraj musel otevřít vlastní kapacity. Například Praha, Středočeský kraj nebo sousední Jihomoravský už je vyčerpaly.

„Živelná pomoc zatím způsobila, že to takto zvládáme, a všem za to velmi děkuji,“ uvedl hejtman Radim Holiš. „Je také pravdou, že lidé, kteří se tady registrují, jsou většinou na cestě, my pro ně nejsme cílová destinace. I proto nejsme tak zaplnění.“

Povinnou registraci už si v krajském centru vyřídilo přes 4 200 Ukrajinců. Kolik přesně jich ale v kraji zůstane delší čas, ve kterých městech a kolik jen přespí pár nocí, ale nikdo neví.

Část uprchlíků už se přemístila jinam

Ministerstvo vnitra eviduje počty lidí s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na začátku tohoto týdne jich například ve Zlíně bylo 550, v Otrokovicích přes 200, ve Vsetíně a Uherském Brodě kolem 150, téměř 300 ve Valašském Meziříčí, v Uherském Hradišti a Kroměříži asi 180. Po jednotkách a desítkách jsou přihlášení také v dalších 160 městech a obcích po celém kraji.

„To by asi odpovídalo, ale nevypovídá to o tom, kolik tady momentálně máme uprchlíků,“ poukázal starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník. „Je to trochu nepřehledné, protože z tohoto počtu přihlášených už se desítky přestěhovaly jinam, teď jich tady zůstává necelá třicítka.“

Většina lidí zatím našla střechu nad hlavou s pomocí farností, Charit, obcí a individuálních nabídek.

V přechodný hotel se změnilo třeba azylové bydlení Cusanus, které patří pod uherskohradišťskou Charitu. Uprchlíci tady mají k dispozici tři dvoulůžkové pokoje a noclehárnu pro 19 lidí. Už tady nocovala skupina 16 uprchlíků i čtyřčlenná rodina.

„Rodina tady byla jednu noc, pak zamířili na registraci do Zlína a následně do Strání, kde mají příbuzné,“ popsal vedoucí Azylového bydlení Cusanus Zdeněk Vávra. „Dalších devět lidí se později ubytovalo na faře v Pozlovicích, jedna maminka s dětmi odcestovala do Vídně.“

Připravujeme se na další vlnu, říká starostka

Hasiči, kteří krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině provozují, ubytovali na různých místech asi stovku uprchlíků, již neměli jiné dohodnuté zázemí. Zhruba 900 volných míst má k dispozici kraj, hasiči a další subjekty včetně soukromých.

Pomoc nabízí i zlínské divadlo Podpora zlínských divadelníků válkou zasažené Ukrajině už nebude jen symbolická. Na vyvěšení ukrajinské vlajky navazuje konkrétní pomoc. „V případě potřeby můžeme v herecké tělocvičně krátkodobě ubytovat na dvacet lidí,“ přibližuje mluvčí zlínské scény Veronika Jurčová. „Připraveni jsme rovněž zaměstnat formou stáže lidi s divadelní praxí.“ Součástí podpory může být rovněž pásmo představení pro uprchlické děti, jež by se uskutečnilo zdarma. „Na program se mohou operativně zařadit pohádky,“ upřesnila mluvčí.

Třeba v Brumově-Bylnici je turistická ubytovna pro 60 lidí, ve Valašských Kloboukách je možnost ubytovat 40 uprchlíků v místním učilišti a město má i dva byty, které už zájemci také využili pro krátkodobé přespání.

„Zatím požadavky nemáme, takže tato místa jsou volná. Plus máme i nabídky od obyvatel na ubytování v bytech nebo rodinných domech,“ poznamenala starostka Valašských Klobouk Věra Olšáková. „Připravujeme se ale na to, že do Česka už začnou proudit uprchlíci, kteří nemají ve velkých městech příbuzné, jako tomu bylo dosud, a tudíž mohou ve větším počtu zůstávat i v našem regionu.“

V případě, že se v Česku usadí zhruba 150 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, připadlo by na Zlínský kraj asi 7 tisíc. Takové množství je podle Holiše možné ubytovat i bez mimořádných lůžek v tělocvičnách nebo nově vybudovaných táborů. Informace o počtech uprchlíků, kteří ještě do země přijdou, ale nikdo nemá.

„Také nás zatím nikdo nepožádal o to, abychom převzali uprchlíky z jiných vytíženějších krajů,“ upozornil Holiš. „Od státu už bychom také potřebovali vědět, jak to řešit dlouhodobě, jakým mechanismem lidi z Ukrajiny ubytovávat. Už je to i otázka financí a nákladů a stát musí říct, jak to podpoří. Zatím to nechává na obcích a krajích.“ O výši příspěvků za ubytování i případném přerozdělování uprchlíků mezi kraji by dnes měla jednat vláda.