Pojištění není podmínkou, lékaři ošetří uprchlíky z Ukrajiny i bez něj

Už v minulém týdnu vyzvala Společnost všeobecného lékařství a Sdružení praktických lékařů své členy, aby ošetřovali Ukrajince i bez českého zdravotního pojištění.

„Tehdy ještě existovala v zemi pouze dvě místa, kde mohli dostat uprchlíci registraci, jejíž součástí je i zdravotní pojištění. Proto jsme rychle nabídli, že než se tam dostanou, tak jim v případě potřeby poskytneme lékařskou péči bezplatně. Teď, když bude asistenční centrum pro registrování v každém kraji, už to budou mít jednodušší,“ vysvětlil praktický lékař pro dospělé David Halata, který ordinuje v Hošťálkové.

V týdnu přijal první ukrajinskou rodinu s konkrétním zdravotním problémem. Lékaři, kteří se k výzvě připojili, jsou také ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Zlíně, Bojkovicích, Slušovicích nebo Valašském Meziříčí.

„Je to to nejmenší, co mohu udělat. Bezplatně jsem v minulosti poskytovala péči i ukrajinským zaměstnancům některých místních firem, kteří třeba hned neměli vyřízené zdravotní pojištění. Počítám s tím i v této situaci,“ konstatovala uherskobrodská lékařka Iva Lupačová.

„Mohu nabídnout očkování, pochopitelně akutní pomoc, předepíši léky na tlak, na srdce, provedu drobné chirurgické úkony. Jednoduše všechno, co bude v mých silách,“ upřesnila.

Lékaři už dostali pokyny k tomu, jak neregistrované ukrajinské pacienty bez pojištění vykazovat v systému zdravotní péče. Také dostali ukrajinsko-české komunikační karty se základními frázemi, které v případě nouze mohou použít.

„Máme informace, že Ukrajinci nejsou příliš proočkovaní, a to nejen proti covidu, ale i jiným nemocem. Pokud bude potřeba, jsme schopni jim bez problémů vakcíny poskytnout,“ doplnil předseda Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas.

Bezplatnou péči nabízejí i specializované ambulance, například Klinika reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně poskytne gynekologickoporodnická vyšetření, případně uhradí potřebné léky. Lidé z Ukrajiny se mohou v kraji obrátit také na zlínskou EUC Kliniku, která má ordinace pro dospělé i děti. Také má k dispozici specialisty, může provést laboratorní vyšetření, radiodiagnostiku a jiné úkony.

Připravení jsou i dětští lékaři

„Několik telefonátů ukrajinských občanů jsme již zaznamenali, zajímali se, zda mohou přijít. Domluvili jsme se také na spolupráci s tlumočníkem z ukrajinštiny, který pomůže, pokud nastane situace větší jazykové bariéry,“ potvrdila mluvčí kliniky Eva Pánová.

Připravení jsou kromě lékařů pro dospělé také pediatři. Dětem by kromě akutní péče mohli poskytnout také očkování a podobně. „Všechny naše kolegy jsme vyzvali, aby i v případě, když přijde maminka s dítětem bez zdravotního pojištění, poskytli péči, ošetření a případně koupili léky,“ ujistila předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová z Bystřice pod Hostýnem.

Na případnou migrační krizi se připravují také nemocnice nebo záchranná služba. Záchranka má třeba k dispozici vozidlo vybavené pro mimořádné události, kde by v případě nutnosti bylo možné na jednom místě provést základní zdravotnické vyšetření nebo třeba očkování.

Vzhledem k sousedství slovenských regionů je možná také pomoc v podobě mezistátních transportů. Nemocnice počítají možné navýšení lůžek, pokud by to bylo potřeba, hledají případné tlumočníky mezi svými zaměstnanci z Ukrajiny a chystají se na vykazování zdravotní péče pro uprchlíky.