Hospodské v kraji konec kontrol potěšil, vzpamatovávat se ale budou dlouho

„Tento podnik je v pandemických podmínkách hodně prodělečný, vaříme tam jídla pouze na rozvoz. Zásadní příjem jsme měli z pátečních a sobotních diskoték, které nám vykompenzovaly týdenní ztráty. Ty už se ale dva roky nekonaly,“ shrnul majitel Jiří Lefan.

Sám vlastní nebo provozuje dalších šest podniků. Kozlovnu v Kroměříži už zavřel, v Holešově je ještě částečně otevřená. Plzeňská restaurace a Budvarka ve Zlíně mají pokles hostů zhruba o 50 procent. Zubrovna na Jižních Svazích také nefunguje. Lepší je situace v Artu, kde nejsou takové náklady na provoz. Zavřená je restaurace Racek v Chropyni.

„Bohužel proděláváme a musíme to dotovat ze svého, půjčili jsme si na všechny podniky 2,8 milionu korun. Čekali jsme, že se nám aspoň půlka vrátí ze státních dotací, ale bojíme se toho, že nám nic nedají,“ postěžoval si Lefan. „Museli jsme propustit šestnáct zaměstnanců, protože to bylo neudržitelné,“ doplnil

„Jsme rádi, že s kontrolami můžeme přestat, protože k nám chodí asi o 50 procent méně lidí, je to špatné,“ poznamenal Petr Šenkeřík, který má ve Zlíně restauraci Canada Pub a Pivnici U Osla.

Stejný pokles registruje i zlínská Bistrotéka Valachy. „Spousta lidí kontroly vnímala jako zásah do svých osobních práv. A o mnoho – i stálých – hostů jsme kvůli tomu přišli. Teď se ukáže, jestli je to ztráta dočasná, nebo trvalá,“ shrnula vedoucí Bistrotéky Simona Stavjaňová.



Cíl hospod? Vydržet, než otevřou zahrádky

Když se provozovatelé dívají do budoucna, přejí si, ať se jim hosté co nejdříve vrátí a ať jim stát výrazněji přispěje na pokrytí ztrát. „Musíme vydržet dva tři měsíce, než se otevřou zahrádky, které snad zase naučí chodit lidi do hospody,“ věří Zdeněk Babulík, který ve Zlíně provozuje restauraci Myslivna a dva podniky v Hotelu Moskva.

Pokles tržeb vyčíslil na více než 60 procent, od listopadu byla situace každým dnem horší. „V lednu už nechodil skoro nikdo. Dávali jsme tam vlastní peníze, abychom nemuseli propouštět,“ zdůraznil Babulík.

„Obědy dělám sama s manželem, protože bychom nezaplatili více lidí, ani brigádníky. Lidé ještě chodí na obědy, ale večery jsou dobré jen ve čtvrtek a v pátek, jinak je to bída,“ hlásila majitelka zlínské Hospůdky U Kovárny Zuzana Baťová. „Pokud bychom nebyli ve vlastním, měli bychom problém přežít,“ upozornila.

Před Vánocemi se nekonaly tradiční firemní oslavy a večírky, ani jiné větší akce. Hospodští tak přišli o zdroj příjmů, díky němuž snáze zvládali začátek roku.

Lidem se během pandemie změnily návyky

„Loni v září a říjnu už to bylo slušné, lidé se začali vracet. Když se ale v listopadu zavedly kontroly v hospodách, byl propad okamžitý. A když se teď opatření zrušilo, návrat hostů bude pomalý. Mají už jiné návyky, odvykli si chodit na obědy do restaurací,“ všiml si Jiří Barcuch, majitel zlínského podniku U Barcuchů.

„Pokud se budeme vracet do původních čísel, tak velice pozvolna a bude to trvat celý rok,“ odhadla Stavjaňová. Podle ní situaci neprospívá ani fakt, že rostou náklady na život a návštěva restaurace může být pro lidi jednou z prvních zbytných věcí.

V hospodách navíc stále platí jiná omezující opatření, například to, že u stolu nesmí sedět více než šest lidí a stoly od sebe musejí mít rozestupy minimálně 1,5 metru. Pokud jde o státní podporu, všichni by ji uvítali. Zatím ale nevědí, jestli vůbec bude. A pokud ano, tak jaká a jestli na ni dosáhnou. „Stát by měl kompenzovat naše ztráty. Tratíme na tom, že jsme dodržovali všechna opatření,“ je přesvědčená Baťová.

Provozovatelé mohli státní podporu na nájmy či na zaměstnance čerpat už loni, ne všichni však splnili podmínky. Pro některé to ale bylo klíčové. „Strašně moc nám to pomohlo. Díky dotacím jsme byli alespoň na nule,“ řekl Šenkeřík.

Nová vláda dřívější podporu zrušila a slibuje, že přijde s novou.