Hospodští v kraji se bojí hádek a sporů, nechtějí kontrolovat hosty

Provozovatelům restaurací ve Zlínském kraji se nelíbí, že by měli podle nařízení vlády od začátku listopadu kontrolovat hosty, jestli jsou kvůli koronaviru očkovaní nebo testování. Myslí si, že by tak mohlo docházet i ke konfliktům, k takovým kontrolám nemají pravomoci a měl by se o ně postarat stát.