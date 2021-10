Revizoři zpřísňují kontroly respirátorů, agresivní cestující se s nimi hádají

Starší žena sedící v trolejbusu se zaujetím mluví do telefonu a respirátor má přitom stažený pod bradou. Když ji na to upozorní revizorka, jen kývne a nasadí si ho správně. Jen co se kontrola otočí, už jej má zase stažený. S touto situací se pracovníci dopravního podniku, kteří ve Zlíně a Otrokovicích kontrolují dodržování hygienických opatření ve vozech MHD, setkávají opakovaně.