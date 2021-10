Do nemocnic v kraji opět míří pacienti s covidem, většina není očkovaná

„Nemoc má stejné příznaky jako na jaře nebo loni na podzim. Její průběh je ale výrazně mírnější, pacienti ji u nás zvládají bez umístění na anesteziologicko-resuscitační oddělení,“ potvrdila mluvčí Baťovy nemocnice ve Zlíně Renáta Večerková.

V nemocnicích ležela na konci minulého týdne necelá třicítka pacientů. Ještě před týdnem to byly jednotky případů. Většinou se jedná o lidi nad 50 let, například v Uherském Hradišti mají všichni více než 75 let.

V Kroměřížské nemocnici se starají o třináct pacientů, z toho tři vyžadují péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jednoho pacienta má na tomto oddělení i Uherskohradišťská nemocnice. Dohromady jsou tam čtyři nemocní, u dalších tří s příznaky neměli nákazu na konci týdne potvrzenou.

Největší krajská nemocnice, ve Zlíně, přijala čtyři pacienty s covidem a stejný počet byl ve Vsetíně. „Hospitalizovaní mají bolesti hlavy, krku, jsou zahlenění, trpí urputným kašlem,“ popsala onemocnění mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.

Stoupající počet lidí v nemocnicích souvisí i s vyšší mírou nákazy. Za poslední týden přibylo ve Zlínském kraji 62 nově nakažených koronavirem na sto tisíc obyvatel, týden předtím jich bylo o deset méně. Nejvyšší počet eviduje ministerstvo zdravotnictví ve vsetínském okrese, kde bylo za týden 98 nově nakažených na sto tisíc obyvatel, 60 napočítali na Kroměřížsku, 49 na Zlínsku a 43 na Uherskohradišťsku.

Praktičtí lékaři pro děti i dospělé také potvrzují, že lidé teď často bojují s podzimními virózami a respiračním onemocněním. „Nejhorší situace je u dětí. Loni nemocnost v tomto období prakticky nebyla, teď ale propukla,“ upozornil zlínský praktický lékař Lubomír Nečas.

Kvůli covidu museli krajští hygienici uzavřít několik tříd na základních i středních školách a žáci se znovu učí distančně. Nařízená karanténa se týká 93 škol.

Očkujte se, apeluje hejtman

Podle informací z nemocnic jde v případě hospitalizovaných pacientů převážně o neočkované lidi. V průměru je to 70 procent. „Data přitom dokládají, že očkování chrání proti vážnému průběhu onemocnění. Z toho důvodu by lidé nad 60 let měli zvážit přeočkování,“ apeloval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Do očekávaných a potřebných 70 až 80 procent naočkovaných má tento region – stejně jako všechny ostatní – ještě daleko. Podle ministerstva zdravotnictví má dokončené očkování 293 tisíc obyvatel kraje – jen něco málo přes 50 procent. Nemocnice i praktičtí lékaři ale očkování první, druhou a teď už i třetí dávkou stále nabízejí.

„Přestože zájem o očkování rapidně klesá, je naše očkovací místo otevřeno každý všední den pro objednané i pro příchozí bez předchozí registrace. To se týká také třetích dávek,“ poukázal náměstek pro léčebnou péči Vsetínské nemocnice Martin Metelka. I v ordinacích už mohou zájemci dostat vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech, což dosud možné nebylo.

„Máme seznam pacientů, které jsme očkovali na jaře mezi prvními, a těm teď voláme, že mohou přijít na třetí dávku,“ upozornil Nečas. „Zatím nikdo ze starších osmdesáti let posilovací vakcínu neodmítl.“ Praktičtí lékaři v kraji s vakcinací od jejího počátku pomáhají výrazněji než jinde a denně naočkují až sto zájemců. V celém kraji podali zdravotníci během týdne zhruba 1 300 dávek.