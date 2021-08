Lidé nechodí na pivo a jídlo si berou s sebou, všimli si hospodští

Během zimy a jara nabízeli zákazníkům možnost rozvozu jídel. A o meníčka ze zlínské restaurace U dvou slunečnic byl velký zájem.

„Lidé si navykli přijít k okénku, nebo objednat jídlo s sebou. Díky tomu jsme měli aspoň nějaké tržby,“ popsal jednatel podniku Michal Juřena.

Teď už ale tuto službu ukončili. Obědy totiž rozváželi zaměstnanci, kteří jsou teď potřeba fyzicky v provozu. „I tak se ale pořád najde řada lidí, kteří přijedou a jídlo si stejně berou s sebou domů. Je to zvyk, který je pořád neopouští,“ vysvětlil Juřena.

Také statistická čísla ukazují, že Češi si během koronavirové pandemie vytvořili nové způsoby, jak se stravovat. „Vítězí pohodlnost, počty objednávek s sebou nebo rozvozem se po otevření trhu nesnížily,“ uvedla Marcela Šimková, ředitelka společnosti Data Servis.

Podle jejího průzkumu zhruba 40 procent zákazníků u tohoto zvyku zůstalo i po jarním otevření restaurací. „Polovina z nich si dnes jídlo s sebou nebo na rozvážku objednává alespoň jednou týdně,“ podotkla Šimková s tím, že do budoucna se změna tohoto trendu nedá příliš očekávat.

Největší radost z toho mají rozvážkové služby. Například firmě Pádím.cz vzrostl objem zakázek oproti předcovidové éře o sto procent. Vozí se nejen jídlo, ale i pivo, víno, kytice a další zboží.

Přicházejí o útratu za pití, šetří na mytí nádobí

„Teď o prázdninách se to o něco snížilo, lidé jsou na dovolených,“ řekl majitel společnosti Radek Kučera. „Ale v principu si na to navykli. Když si v práci podělí náklady na dopravu mezi více kolegů, vyjde je to na pár korun a ušetří i čas.“

Na restaurace to dopadá několika způsoby. „Přicházíme o útratu za pití a zároveň se mírně snižují náklady za umývání nádobí. Obaly na jídlo máme v ceně jídla,“ podotkl Jiří Barcuch, majitel zlínského podniku U Barcuchů.

Řada hospod také přechází na model, kdy nabízí samostatnou cenu za polévku i za hlavní jídlo. „Někdo polévku nejí a místo toho si bere s sebou salát nebo nápoj,“ popsal Barcuch. Podle Jiřího Lefana, který provozuje ve Zlíně a okolí řadu restaurací, však řada hostů pořád spoléhá na „tradiční“ posezení.

„Oběd je také společenská událost, spousta lidí si chce v klidu sednout a najíst se. Každého neláká jíst z plastové misky za volantem nebo v práci u stolu,“ zmínil.

Garážové popíjení z doby pandemie neskončilo

Rozvoz jídel nadále preferují mnozí zaměstnavatelé. „Vozíme obědy do dvou místních firem, buď do jejich jídelny, nebo přímo pracovníkům do výroby. Nemusejí pak někam jezdit a ušetří tím čas,“ poukázal Barcuch.

Platí také, že frekvence návštěv podniků se snižuje. Podle údajů Data Servisu ještě před uzavřením trhu na jaře 2020 chodilo do gastra 37 procent hostů několikrát za týden, po více než roce je to o deset procent méně. Naopak ze 17 na 26 procent stoupl počet lidí, kteří přijdou jen párkrát za měsíc.

„Lidé si bohužel odvykli chodit na pivo. Spousta z nich pokračuje v garážovém popíjení,“ konstatoval Zdeněk Babulík, jenž ve Zlíně provozuje Myslivnu a dvě restaurace na Hotelu Moskva.

„Hlavně večerní tržby jsou nižší. Buď mají lidé obavu z kontrol hygieny, nebo je to i počasím, kdy je to na zahrádku neláká,“ uvažuje Lefan.

Podle Data Servisu považuje 65 procent návštěvníků domácí setkávání za částečnou nebo úplnou náhradu návštěv gastro podniků. „Je to pro ně levnější a při posezení s přáteli nepovažují místo za rozhodující,“ sdělila Šimková.

Náprava potrvá až tři roky, myslí si restauratér

Celková situace v gastroprůmyslu tak není veselá. Státní podpora už skončila a tržby jsou pořád na nižší úrovni než před začátkem pandemie. Aspoň částečně je zachraňuje cestovní ruch a skutečnost, že řada obyvatel neodjela na zahraniční dovolenou, ale léto tráví v Česku. To je však jen záplata.

„Oproti roku 2019 jsme na 70 procentech. Náprava podle mě potrvá tak dva tři roky,“ tuší Babulík. „Ale taky mohou na podzim přijít další restrikce ze strany vlády a pak už to spousta podniků neustojí.“

Velkým problémem je nedostatek personálu. Řada kuchařů a číšníků nemá v budoucnost gastronomického oboru důvěru a zkouší se uživit jinde. Důsledky mohou být zásadní.

„Blížíme se k tomu, co už dnes funguje v některých zemích, kde jsou restaurace odpoledne na několik hodin uzavřené,“ poznamenal Juřena. „Nebo to tady bude třeba jako v Rakousku, kde mají některé hospody uprostřed týdne třeba dva dny zavřeno.“