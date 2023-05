Na Riviéře bude krtkodomek i biotop, lidé by ale raději chtěli koupaliště

Staré budovy jsou provizorně zakryté, oplocení se majitelka areálu Radmila Pospíšilová snaží opravovat. A má už také konkrétní plány, jak a kdy se celé místo promění.

Místní lidé loni sepsali petici, aby na místě opět vzniklo koupaliště, které tam však nebude. Pospíšilová říká, že je to v dnešní době neekonomické. Chce vybudovat sídlo své firmy Mobilboard, která se zabývá prodejem reklamy na vozech veřejné dopravy. Má mít parametry zelené výstavby, takže hlavní budovy budou z velké části schované pod zemí, půjde o takzvané krtkodomky. V plánu je přírodní jezírko, v nějaké podobě by mohla zůstat zachovaná i skluzavka.

„Měl by to být areál s biotopem, který zachová co nejvíc zelený ráz území. Nejsme developer, který vyřeže všechny stromy, srovná to se zemí a na betonu postaví co nejvíc metrů čtverečních ploch pro bydlení,“ ujistila Pospíšilová.

Slibuje, že to, co chystá, ve Zlíně dosud není. V první etapě chce postavit parkoviště a menší vstupní budovu, v níž bude sociální zařízení, sklady a technické zázemí. Tyto práce by se mohly rozběhnout letos.

V druhé etapě vyroste hlavní dvoupatrová budova za 20 milionů korun, která bude mít střechu schovanou pod zeminou v úrovni sousední cesty. Uvnitř budou kanceláře firmy i jednací místnosti, které by se mohly pronajímat. Před fasádou krtkodomu vznikne biotop, tedy přírodní jezírko napájené ze dvou studní.

„Chtěli bychom využít díry po velkém bazénu, který už se nedá opravit. Do části napustíme vodu, kolem budou vodní rostliny, různá zákoutí k odpočinku a zajímavé zelené prostředí,“ nastínila Pospíšilová.

Vznikne tak místo pro relaxaci, pikniky, cvičení jógy či pořádání společenských i pracovních akcí. V úvahu přichází letní kino i hřiště na plážový volejbal. Pospíšilová ještě uvažuje o způsobu, jak by se dal areál zpřístupnit pro veřejnost.

„Dveře otevřené dokořán pro kohokoli a kdykoli tam nebudou, ale v koordinovaném režimu by to mělo být přístupné. Předpokládám, že areál bude mít velké náklady, takže musím plánovat i nějaké výnosy, aby se to dalo utáhnout,“ naznačila majitelka Riviéry.

Pospíšilová věří, že obyvatelé Malenovic její záměr přijmou a pochopí, že nechce provozovat koupaliště. „Snad ocení, když se s areálem stane něco pěkného. Nedává smysl, aby dál chátral,“ je přesvědčená.

Kolem hlavní budovy mají vyrůst další menší stavby, o jejichž rozmístění, přesné podobě i využití jasno ještě není. Stejně jako o toboganu, jehož nosná konstrukce je v dobrém stavu. Mohla by nést buňku pro kancelář, bydlení či vyhlídku. „Čekám na dobrý nápad, klouzačka tam asi nebude, tubusy už jsou zteřelé a nebezpečné,“ naznačila Pospíšilová.

Město záměr vítá, i když by více stálo stejně jako lidé z Malenovic o koupaliště. „Líbilo by se mi, kdyby tam bylo koupaliště, není to ale v našem vlastnictví. Záměr, pokud můžu soudit podle vizualizací, vypadá dobře. Vnikne tam biotop i zástavba je poměrně kvalitní,“ reagoval náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci územní plánování. Město v Malenovicích průběžně kultivuje okolí koupaliště. „Pokud by se záměr v této podobě dodržel, tak nebude ke škodě lokality.“

Dědictví architektů Gahury a Karfíka

Navržená hlavní budova odkazuje fasádou, již tvoří pravidelné moduly, k zlínské funkcionalistické architektuře. „Posunuli jsme výraz areálu do udržitelné architektury, ale chtěli jsme tam přece jen odkaz dědictví architektů Gahury a Karfíka, kteří vytvořili krásný Zlín. Rastrování na fasádách průmyslového skeletu jsme přenesli do předsazených dřevěných fasád. Dědictví Zlína je tam trošku propsané, ale v modernějším pojetí,“ upozornil architekt Michal Diviš, který je autorem návrhu.

Zatímco první etapa by měla přijít na řadu letos, druhá až příští rok, protože je třeba změnit územní plán. Plochy na Riviéře jsou určené pro sport a musejí být pro komerční vybavenost s tím, že 60 procent ploch má být zelených. Projednávání změny se loni zdrželo kvůli petici lidí z Malenovic, veřejně se bude projednávat letos v červnu.

„Kdyby vše šlo, jak si představujeme, v prosinci bychom mohli nachystat materiál na vydání změny, kterou by schválilo zastupitelstvo,“ sdělila Petra Reichová z oddělení prostorového plánování magistrátu. Pospíšilová mezitím musí areál udržovat ve slušném stavu a pravidelně v něm sekat trávu, což ji stojí statisíce korun, neboť jde o plochu 13 tisíc metrů čtverečních. Proto by změnu uvítala co nejdříve.