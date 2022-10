Hudební podzim je tady. Dorazí Kabát, Pražský výběr nebo Lucie Bílá

Fanoušci už mají za sebou koncert finské hardrockové kapely Lordi, proslulé hororovými kostýmy a úspěchem v soutěži Eurovize. Už tuto sobotu se ale rozjede šňůra dalších vystoupení. Postupně se uskuteční nejen ve Zlíně, ale i Vsetíně, Valašském Meziříčí, Kroměříži a Uherském Hradišti. Vstupenky už jsou v předprodeji.

Sepultura

Sobota 22. října, Masters of Rock Café, Zlín

Legendární brazilská metalová kapela je známá svými nespoutanými a živelnými koncerty a rozmanitě znějící hudbou s prvky brazilského folkloru. Na letošním turné ji doprovází duo Sacred Reich a Crowbar.

Arakain

Sobota 22. října, M-klub, Valašské Meziříčí

Jedna z prvních metalových kapel v zemi slaví 40 let existence a nabídne dvouhodinový průřez repertoárem. Chybět nebudou ani LED stěny a videa s archivními záběry.

Pražský výběr

Pátek 4. listopadu, Kongresové centrum Zlín

Koncerty hvězdy tuzemské osmdesátkové nové vlny vynikají svou hravostí, bizarností a genialitou. Do Zlína přijede v původním složení Kocáb, Pavlíček, Čok, Kryšpín a Hrubeš, doprovodí je DJ Roxtar. Zazní písně z alb Straka v hrsti, Výběr a Běr a songy v novějších úpravách.

U. D. O.

Pátek 11. listopadu, Masters of Rock Café, Zlín

Bývalý zpěvák Accept a heavymetalová ikona Udo Dirkschneider oslavil 70 let, ale nadále je hudebně aktivní. Se svojí kapelou U. D. O. je na scéně už od roku 1987 a nyní jede koncertní šňůru k albu Game Over.

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Úterý 15. listopadu, Kongresové centrum, Zlín

Koncert zpěváka, spíkra a tanečníka Havelky a jeho orchestru se do Zlína vrací opakovaně. Návštěvníky čeká autentická interpretace populární hudby období raného a vrcholného swingu od 30. do 40. let doplněná o humornou show.

Kabát

Čtvrtek 17. listopadu, Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Stálice české rockové hudby letos vydává desku El Presidento a představí ji na osvědčeném koncertním místě v krajském městě. V rámci halového turné chystá Kabát pódium umístěné doprostřed stadionu, všichni návštěvníci koncertu tak budou mít blíže k jevišti. „Je to dlouhodobě asi nejatraktivnější varianta z pohledu diváka,“ uvedla kapela.

Jakub Smolík

Čtvrtek 24. listopadu, Dům kultury, Vsetín

Tradiční zábavně koncertní vystoupení zpěváka, jenž nedávno oslavil šedesátiny. Zazpívá coververze starších českých šlágrů a písně jako Jen blázen žárlí, Prý chlapi nebrečí či Ave Maria i aktuální songy.

No Name

Úterý 29. listopadu, Kongresové centrum, Zlín

Slovenská poprocková kapela se v Česku těší velké popularitě, už desetkrát obdržela prestižní ocenění Slavík bez hranic. Do Zlína dorazí s akustickým koncertem, na kterém zazní největší hity jako Čím to je, Žily nebo Ty a Tvoja sestra.

V roce 2022 slavila Holešovská regata 10. výročí, na snímku Igor Timko z kapely No Name. (červen 2022)

Winter Masters of Rock

Sobota 3. prosince, Hala Datart, Zlín

Hlavní hvězdou zimní mutace populárního vizovického festivalu jsou švédští Hammerfall a němečtí Guano Apes. V prodeji budou vstupenky na letní festival Masters of Rock a fanoušci se dozvědí první jména skupin.

Lucie Bílá

Úterý 6. prosince, Dům kultury, Kroměříž

Recitál několikanásobné zlaté slavice za klavírního doprovodu Petra Maláska letos nevynechá ani Kroměříž. Lucie Bílá nově vystoupí také s dětským sborem Boni pueri.

Olympic

Středa 7. prosince, Kongresové centrum, Zlín

Výroční koncert nestárnoucí legendy české hudební scény, která slaví neuvěřitelných 60 let, se odehraje v prostorách zlínského Kongresového centra. Zazní písničky Želva, Snad jsem to zavinil já nebo Jako za mlada, ale i hity z aktuálního alba.

Kapela Olympic v čele s Petrem Jandou na Městských slavnostech v České Lípě (18. června 2022)

Tři sestry a Harlej

Sobota 10. prosince, Hala Datart, Zlín

Dvě populární české rockové formace spojily síly a vyrážejí na halové turné po Česku. Ve Zlíně půjde o náhradní termín za původně plánovaný koncert Tří sester a Alkeholu, který nabídne čtyřhodinový hudební program.

Eluveitie, Amorphis

Neděle 11. prosince, Hala Datart, Zlín

To nejlepší z evropské metalové scény bude k vidění v prosinci v Hale Datart. Síly spojili finští Amorphis a švýcarští Eluveitie, kteří vyrazili na společné turné. Doprovázejí je na něm Dark Tranquillity a Nailed To Obscurity.

Čechomor

Pondělí 12. prosince, Kongresové centrum, Zlín

Známá tuzemská skupina hrající v originálním pojetí české, moravské a slovenské lidové písně je na scéně už přes třicet let a před vánočními svátky vždy jezdí do Zlína. Každé jejich vystoupení je něčím jiné, pokaždé ale zazní osvědčené hity i osobité úpravy lidových písní.

Tarja

Úterý 13. prosince, Kongresové centrum, Zlín

Finská zpěvačka známá z působení v kapele Nightwish přiveze novou vánoční show nazvanou Pokoj Vánoc. Zazní mezinárodní či finské vánoční písně, nebude chybět ani klasická Ave Maria. Během akustického koncertu ji doprovodí violoncello, klávesy či kytara.

Tarja Turunen na Masters of Rock 2019

Aneta Langerová

20. prosince, Kongresové centrum, Zlín

Dvě slunce tour. Takový je název letošní koncertní šňůry jedné z nejpopulárnějších českých zpěvaček, která v jeho rámci nevynechá ani krajské město. Dorazí s kapelou a smyčcovým triem.

Hradišťan s Jiřím Pavlicou

Středa 21. prosince, Kongresové centrum, Zlín

Vánoční koncert Hradišťanu je ve Zlíně ustálenou tradicí sahající až do minulého tisíciletí. Fanoušky čeká zajímavý mix žánrů, vánoční písně a také závěrečné zpívání koled, které je naladí na nadcházející svátky.

Oceán

Pátek 23. prosince, Klub Mír, Uherské Hradiště

Domácí synthpopová legenda se dala před jedenácti lety zase dohromady a v čele se zpěvačkou Jitkou Charvátovou nyní dorazí na Slovácko s novým koncertním programem.