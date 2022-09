Muži na vlastní nebezpečí? Lucie Bílá představila muzikál o Maminách

Režisérem kusu, který vypráví o setkání čtyř dam na předporodním večírku, je osvědčený muzikálový režisér, herec i moderátor Antonín Procházka. „Je to taková dokonalá esence současné dobré vkusné americké produkce. V muzikálu musí být vždy stejné ingredience: zábava, cit, láska, sentiment i legrace. Tento muzikál to všechno má. A ještě má výhodu, že není dlouhý,“ slibuje ostřílený tvůrce.

Komedii americké autorky Sue Fabischové, která napsala libreto i hudbu, do češtiny převedl Adam Novák. V USA se hraje od roku 2010 a dále se představila taktéž v Austrálii či třeba ve Skotsku. V české premiéře se v roli svobodné matky bez alternace představí ředitelka divadla Lucie Bílá, která novinku zaštítila i jako producentka. „Maminy jsou plné náročných, ale krásných písní a já jsem si na jevišti nemohla přát lepší parťačky,“ uvedla sama Bílá.

Jako prvorodička Amy se zde totiž objeví muzikálová stálice Markéta Schimmerová Procházková v alternaci s Markétou Poulíčkovou, ambiciozní právničku Brook si zahraje Kateřina Pechová, Iva Pazderková nebo Michaela Zemánková, sarkastickou pětinásobnou matku pak Pavlína Ďuriačová s Terezou Hálovou.

Zcela ženské obsazení bylo pro Procházku nová zkušenost. „Když jsem přišel do divadla, tak jsem si říkal, že mám docela fajn povolání. Koukal jsem na čtyři hezký děvčata, jak zpívají a tančí,“ směje se. Režisér ale upozorňuje, že téma rozhodně není určeno jen pro divačky. „Když jsme zkoušeli, dívali se i kluci od techniky. Všiml jsem si, že jeden z nich měl slzy v očích. Tak jsem se ptal, zda mu do nich něco spadlo a on přiznal, že mají doma zrovna malé dítě a že ho právě hraná píseň dojala,“ popisuje Procházka.

Zmíněný podtitul „Mužům vstup jen na vlastní nebezpečí“ je tedy prý míněn jako nadsázka. „Je to zábavné, plné emocí. Myslím, že se to bude líbit nejenom ženám, ale i mužům. Ovšem představa, že bych něco podobného vytvořil se čtyřmi chlapy, mi přijde nereálná. Mužský svět je v běžném životě jednodušší. U žen je to vrstevnatější, zábavnější a pestřejší,“ vysvětluje dané téma.

Vycházíme z toho docela fajn

Že se novinka Divadla Lucie Bílé dotkne i mužského světa, ostatně naznačuje i jedna věta z anotace: „Mezi padouchy, se kterými jako superhrdinky dennodenně bojují, totiž nepatří pouze domácí úkoly, školní svačinky a hory špinavého prádla.“ Půjde tedy o kritiku tatínků a manželů? „Do ženského světa patříme kupodivu i my. A překvapující je, že nás ty ženské mají venkoncem rády. Nic dehonestujícího vůči mužům tam nenajdeme. Vycházíme z toho docela fajn,“ ujišťuje režisér.

„Od začátku jsem věděla, že jsme pro Maminy zvolili skvělý realizační i herecký tým a jsem ráda, že každodenní zkoušení moje přesvědčení do puntíku potvrdilo. Už se těším, až divákům ukážeme, na čem jsme tak dlouho pracovali, a věřím, že každá dcera, maminka i babička si v muzikálu najde to, co je jí blízké. Vždyť co jiného spojuje ženy po celém světě, než mateřství v jeho různých podobách,“ uvedla ještě k novince Bílá.

V představení zazní celkem dvacet původních písní včetně songu The Kids Are Finally Asleep, který se umístil mezi TOP 10 komediálními hity v populární hitparádě Billboard.

Muzikál Maminy měl premiéru ve středu. V prvních reprízách bude možné novinku zhlédnout už tento čtvrtek a pátek a následně pak 7., 8. a 9. října.