Radnice plánuje strhnout Šmoulí město. Co bude místo něj, se zatím neví

Venkovní prostředí však není útulné. Některé budovy chátrají, stěny jsou posprejované, na chodnících se válejí odpadky. Pro někoho je Šmoulí město neblahý pozůstatek 90. let, pro jiné až kultovní prostor, jenž má své místo na mapě Zlína.

Radnice se ale rozhodla, že z ní zmizí. Příští rok na jaře chce vypsat na využití místa investorskou soutěž, z níž vzejde konkrétní náplň nových budov. Ty současné, které patří podnikatelům a stojí na pozemcích města, půjdou k zemi. Nahradí je komunitně-kulturní centrum.

„V zadání soutěže bude konkrétnější náplň, ale komunitní centrum stavíme v každé místní části. Lidé se v něm scházejí a můžou se tam konat různé akce. A pokud bude investor chtít něco vydělat, bude tam muset mít nájemníky, něco, z čeho bude mít příjem,“ uvedl primátor Jiří Korec. I v budoucnu by tak tady mohly být restaurace či bary.

Provozovatelé podniků ve Šmoulím městě jeho demolici odmítají. Sepsali petici, založili spolek a jednají s magistrátem.

„Spojili jsme se s architektem, chceme celou lokalitu sjednotit. A to hlavně ve spolupráci s městem. Chceme, ať se podílí na studii, tak ať jsou spokojeni i oni,“ konstatoval předseda sdružení Šmoulí město Zlín Tomáš Pantlík. „Jsme připraveni investovat do svých nemovitostí a nezatížit rozpočet města. Chceme vybudovat i lavičky, odpočinkové zóny, nabíjecí stanice či dětské hřiště,“ upřesnil.

Podle něho je vina města jako vlastníka plochy, že místo vypadá nevábně. A dodává, že podnikatelé žijí celou dobu v nejistotě, protože mají stavby na cizích pozemcích s výpovědní lhůtou tři měsíce. „Navrhujeme městu, ať to nebourá a místo investorské soutěže dá šanci dvaceti lidem, co tam investovali čas, peníze a znají to tam,“ poznamenal Pantlík.

Sám ve Šmoulím městě vlastní tři objekty. „Poslali jsme na město žádost o odprodej pozemků nebo alespoň záruku dlouhodobosti smluv, ať si můžeme vzít úvěry a celou lokalitu revitalizovat.“

Soutěž má ukázat nejlepší využití místa

Zlínské radnici také vyčítá, že údajně ani pořádně neví, co v lokalitě chce postavit. Ta se hájí, že přesnější náplň vyplyne ze soutěže. „Samozřejmě že máme představu, ale hlavní specifikaci musí udělat investor, jemuž to musí dávat smysl. Když zadání svážeme jasnými požadavky, tím víc bude hrozit, že se do soutěže nikdo nepřihlásí,“ zmínil Korec.

Podle něho navíc až soutěž ukáže, jestli má lokalita větší potenciál. Pokud město nikoho nevybere, nebudou se stávající stavby bourat.

„Podnikatelé pořád trvají na tom, že to dokážou provozovat nejlépe a že bychom tedy neměli dělat soutěž. Další subjekty ale mohou nabídnout lepší využití území. Konkurence může být prospěšná a nabídka pestřejší,“ podotkl náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města.

Vyklízet se bude za rok

Provozovatelé se do soutěže mohou také přihlásit, a kdyby uspěli, budou si moci postavit to, co jim dává smysl. Ovšem podle zadání radnice. „Hodnotili bychom koncept celé stavby s tím, že bychom se bavili o tom, jestli by šlo o pronájem na deset let, aby se to investorovi vrátilo a něco málo vydělal,“ řekl Korec.

Odmítá, že by se na rekultivaci město podílelo bez soutěže s podnikateli. „Vzhledem k tomu, že to má jít pryč, nemáme jediný důvod do toho investovat,“ zdůraznil.

Podle předběžného harmonogramu měli provozovatelé Šmoulí město vyklidit do září příštího roku. Po nedávném jednání s nimi ale město termín posunulo do konce příštího roku. Soutěž by vypsalo zřejmě na jaře 2024 a výsledky a nová náplň prostoru by mohly být známé do konce téhož roku. Radnice by tak neuplatnila tříměsíční výpovědní lhůtu. S ohledem na protesty provozovatelů to ale nevylučuje.

„Buď půjdeme variantou dohody, nebo budeme dávat výpovědi, což může způsobit soudní spory, i když je nikdo nechce. Může se ale stát, že se k dohodě nepřipojí všichni,“ naznačil Korec.

„Rok pro nás nic neřeší, máme tam nainvestované peníze. Je to pro nás obrovská prohra a zklamání,“ reagoval Pantlík. S architekty chce přesto vytvořit vizualizace a ukázat je městu. Nabízí také, že pokud v místě nějaké provozovny či instituce scházejí, tak se je tam pokusí zajistit, například mateřskou školu. Soud považuje za poslední možnost řešení sporu.

Pro tuto část Jižních Svahů navíc nepůjde o jedinou změnu. Magistrát chce v roce 2024 či 2025 vypsat architektonickou soutěž na plochy v sousedství Šmoulího města, kde stávalo betonové torzo obchodního domu. Může tam být občanská vybavenost, byty a podobně.