Ostudná místa Zlínského kraje: bývalý soud i devadesátkové Šmoulí město

1 Nádraží a sad Svobody, odpudivá vizitka

Autobusové nádraží ve Zlíně (únor 2023)

To první, co uvidí neznalý cestující vlakem či autobusem po příjezdu do Zlína, ho nejspíš vyděsí. Zlínské vlakové a autobusové nádraží vypadají nedůstojně. Skvělou vizitkou krajského města není ani sousední park Svobody. Alespoň prozatím.

Když cestující vystoupí z vlaku, spatří nízkou ošuntělou budovu s nádražní restaurací a čekárnou. Prostor, který „zdobí“ výtvory sprejerů, nepůsobí útulně ani kvůli zápachu. Sousední autobusové nádraží vypadá jen o něco málo lépe. Jeho hlavní budova je stará a nevzhledná, ačkoliv ji její majitel průběžně upravuje. Naposledy loni vyměnil fasádu a natřel okna.

Město, které vlastní parčík za budovou autobusového nádraží, tamější zeleň proklestilo a kolem přilehlé zídky postavilo nízký pevný plot, aby na něm nesedávali bezdomovci. Ti se ale přesunuli na jiná místa. Mimo jiné do sadu Svobody, který leží na druhé straně Gahurovy ulice a s autobusovým nádražím je spojený nevzhledným podchodem.

„Celý prostor na mě působí depresivním dojmem,“ postěžovala si obyvatelka města Marie Končáková.

Firma Z-Group miliardáře Zdeňka Zemka, která autobusové nádraží vlastní, do úprav svého majetku nechtěla investovat více peněz, protože zde má vzniknout dopravní terminál a celý prostor se má významně zkulturnit. V plánu je výstavba nové sedmipatrové vlakové výpravní budovy, která by stála poblíž té současné, jež by šla k zemi.

„Máme hotový projekt výpravní budovy pro stavební povolení,“ hlásil mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.

Práce by mohly začít příští rok, trvat by měly dva roky. Tato investice je však provázána se záměrem státu na modernizaci železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Správa železnic však nemá ještě ani územní rozhodnutí na celý záměr.

Nové autobusového nádraží se má oproti stávajícímu posunout blíž k nadjezdu. Opodál má vyrůst ještě jedna budova, v níž by měly být obchody, restaurace i ubytovací kapacity.

Na proměnu sousedního sadu Svobody chce město vypsat architektonickou soutěž. Mohla by se odehrát během následujících čtyř let.