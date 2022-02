Holešov slaví 700 let, kvůli omylu historiků po půlstoletí podruhé

Výročí 700 let města Holešova si lidé připomněli už na začátku sedmdesátých let. Později vyšlo najevo, že nesprávně. Může za to omyl tehdejších historiků i nové poznatky.

„V roce 1972 zažilo město pompézní oslavy, setkávání, průvody. Tehdy se začalo vydávat periodikum, které dalo základ dnešnímu Holešovsku,“ popsal historik Karel Bartošek z holešovské radnice.

Podle něj se odborníci na dějiny řídili tehdejším poznáním. Měli totiž v ruce listinu z roku 1272, v níž se poprvé místo dříve používaného názvu Holešovice objevilo pojmenování Holešov.

„Usoudili, že změna názvu znamená, že vesnice byla povýšena na město,“ popsal. Tato teorie se však nepotvrdila. „Teprve před několika lety se objevil oficiální dokument z roku 1300, kde je Holešov výslovně uváděn jako trhová ves.“

První důkaz o městském statusu je tak až z roku 1322. „Jde o listinu, kterou holešovský farář pronajímá kostel v Žeranovicích. Svědkové jsou uvedeni jako měšťané Holešovští,“ ozřejmil Bartošek.

Nejistá datace není v podobných případech ničím výjimečným. „Jisté je alespoň to, že 700 let už nebudeme slavit nikdy více,“ směje se historik.

Letos chce Holešov dát slavnostní punc tradičním akcím, jako třeba Noc kostelů nebo Týden židovské kultury, počítá se s výstavami, besedami a dalšími akcemi. Hlavní oslavy pak radnice plánuje na první polovinu května.

„Oslovujeme spolky a neziskové organizace, počítáme s přednáškami, divadlem, sportovními i společenskými akcemi,“ nastínil starosta města Rudolf Seifert.

Lidé se mohou těšit například i na jarmark nebo operní představení Prodaná nevěsta. Vyjde také nová publikace a začátkem května se po dvanáctileté odmlce otevře městské muzeum a galerie s novými výstavami. Na zámku také plánují nový a delší prohlídkový okruh.