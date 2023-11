Zlínskou galerii výtvarného umění čeká proměna, stálá expozice už neláká

Krajská galerie výtvarného umění totiž kvůli velké rekonstrukci za 30 milionů korun uzavřela svoji stálou expozici Prostor Zlín. To bude znamenat proměnu jejího interiéru. Má být atraktivnější a více vyhovovat moderním trendům v umění. Návštěvníci se zde ocitnou v úplně novém prostoru.

„Součástí nové expozice budou edukační zóny, multimédia a prvky virtuální reality,“ podotkla krajská radní přes kulturu Zuzana Fišerová. Podle ní je současná expozice krásná, ale potřebuje změnu. „Za ta léta již bohužel vyčerpala návštěvnický potenciál. Jestli chceme, aby se k nám lidé vraceli opakovaně, musíme jim nabídnut nové impulzy,“ míní Fišerová.

Galerie také bude moci prezentovat další díla z galerijních sbírek. „Naše sbírka je mnohem širší než to, co máme v expozici. Takže potřebujeme její obsah proměňovat,“ zmínil ředitel galerie Václav Mílek.

„Ale největší důvod je, že deset let je v současné době na expozici hodně dlouhá doba. Pojem stálá expozice se dnes prakticky nepoužívá, mluví se spíše o dlouhodobé expozici,“ doplnil.

Autor původního interiéru architekt Petr Všetečka ze změn nadšený není. Prostor i po deseti letech považuje za zánovní. Navíc se obsahově doplňuje s muzejním, který je nad ním, což považuje za jedinečné.

„Obě expozice svým prostorovým pojetím ukazují velkorysý baťovský industriální skelet. Protože jsme si byli vědomi nutných budoucích proměn expozic, vytvořili jsme v galerii systém otevřeného dispozičního plánu se šachovnicově rozmístěnými expozičními stěnami,“ vysvětlil Všetečka.

V dalších letech počítal s postupnou obměnou exponátů při zachování původního celku. „Snaha nahradit úspěšnou galerijní expozici Prostor Zlín, vytvořenou z dotačních prostředků, po pouhých deseti letech existence expozicí úplně novou, a to opět z dotačních peněz, ve mně vyvolává rozpaky a otázky,“ uvedl Všetečka.

Rozladěný je i někdejší hejtman Libor Lukáš, který stál u zrodu Baťova institutu. „Nepovažuji to za nic přínosného. Jediným motivem je existence dotačního titulu. Nemá to žádnou pointu v poptávce. Určitě by se bez toho kulturní veřejnost obešla. Racionální důvod pro to není,“ je přesvědčený Lukáš.

Počty návštěvníků za poslední roky klesly

Mílek upozornil, že současná expozice je udělaná tak, že neumožňuje dílčí změny. „Uvažovali jsme, že by se změnila jen její část, ale to nebylo možné,“ poznamenal. Všetečkovu postoji přitom do jisté míry rozumí.

„Kdybych byl autorem čehokoliv, tak bych se taky snažil, aby má věc trvala co nejdéle. Takže chápu autorský, trochu egoistický pohled, ale jsou i jiné pohledy, třeba nás kurátorů, kteří pracujeme se sbírkou. Nebo návštěvníků, kteří už tu expozici viděli několikrát, i odborné veřejnosti,“ sdělil ředitel krajské galerie.

Od chystané změny si galerie slibuje rovněž vyšší návštěvnost. Dnes jsou čísla přibližně na polovině těch, která byla v prvních dvou letech po otevření galerie. „Myslíme si, že se zase dostaneme na dvojnásobek. Na návštěvnost to bude mít jednoznačně vliv,“ nepochybuje Mílek.

Stálá expozice galerie by se měla otevřít v červnu 2024. Do konce letošního roku se budou deinstalovat výtvarná díla, v lednu má nastoupit stavební firma. Oprava vyjde Zlínský kraj na 28,5 milionu korun, z toho skoro 24 milionů získal z dotace. Krátkodobé výstavy se budou v galerii pořádat i nadále.

Příští týden začne třetí výstava v rámci trienále Dům umění II, Salon L. Š., jež je věnovaná někdejšímu řediteli galerie Ludvíku Ševečkovi. V příštím roce půjde o retrospektivu Reného Hábla nebo Zlínský salon mladých.