Významné valašské trasy získají spojnici, cykloturistiku víc podpoří i kraj

Loni začali s kácením stromů, letos povolají stavební techniku a do zimy bude hotovo. Příští jaro se pak po asfaltové stezce vedoucí z Ústí u Vsetína do Lužné mohou projíždět první cyklisté.

Úsek možná vypadá nenápadně, ale pro cyklistickou mapu Zlínského kraje jde o jedno z nejdůležitějších rozšíření za poslední dobu. Nejde jen o to, že jde o stomilionovou akci, která nabídne mimořádně atraktivní projížďku valašskou krajinou podél řeky Senice. Jde o propojení dvou rozsáhlých tras nadregionálního významu.

„Po lávce přes Bečvu v Ústí se napojíme až na cyklostezku Bečva, která pokrývá rozsáhlé území na Valašsku. Po úsecích, které připravujeme, odtud budou moct cyklisté cestovat na Slovensko,“ potvrdil Josef Daněk, starosta Valašské Polanky a předseda Mikroregionu Hornolidečsko.

Právě obce z tohoto sdružení se už dlouhé roky zabývají částí cyklostezky Bečva–Vlára–Váh (Bevlava) vedoucí z Ústí u Vsetína přes Valašské Klobouky a Brumov-Bylnici až na slovenské hranice. Povedlo se jim získat dotace, vykoupit pozemky a nyní je čekají stavební práce.

V současné době pracují na posledním důležitém úseku této trasy, který povede z Lužné přes Horní Lideč po Valašské Příkazy. Vyjít by měl na 150 milionů a začít stavět by se mohl už v příštím roce.

„Chceme využít další dotační tituly, nahrává nám současná situace, kdy evropské fondy podporují rozvoj cyklodopravy,“ podotkl Daněk.

Díky těmto penězům, státním i krajským dotacím, by se jihovýchodní část Zlínského kraje měla v následujících letech proměnit v cykloturistický ráj.

Na samotné páteřní Bevlavě zbude dokončit ještě některé dílčí úseky, například mezi Potečí a Valašskými Klobouky. Loni se povedlo Klobouky propojit se sousedním Brumovem-Bylnicí a reálně to vypadá i s napojením na další trasy v Trenčínském kraji na Slovensku.

„Minulý rok jsme protáhli cyklostezku až do Svatého Štěpána, máme pokryté úseky v rámci intravilánu města. Chystáme další projekty, které nás dostanou až na slovenskou stranu,“ vyjmenoval starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek.

Kraj chce cykloturistiku významně podpořit

Pro celý region je důležité, že na páteřní Bevlavu se brzy napojí hned několik dalších cyklotras či cyklostezek, které nabídnou další zajímavé výlety, přiblíží cyklisty do obcí mimo Bevlavu a propojí přírodní zajímavosti či například rozhledny v oblasti.

„Cyklodopravě se začíná věřit. Na Bevlavu se chystají různá napojení, což dá lidem mnohem víc možností,“ míní starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

Právě tam letos budou shánět peníze na cyklotrasu, která dovede turisty na rozhlednu na Královci. Další odbočku na Štítnou nad Vláří chystají v Brumově, u Valašské Polanky se zase bude dát uhnout směrem na Trubiska a dostat se k turistickým cílům, jako jsou Vařákovy paseky a Ploština.

V horizontu několika let by tu mohla vzniknout souvislá trasa, která by cyklisty dostala do Vizovic a odtud až do krajského Zlína. O této spojnici se mluví už dlouho, ale kdy chybějící části vzniknou, zatím není jasné.

„Ve směru na Zádveřice aktuálně dokončujeme projektovou dokumentaci. Nemáme ale ještě souhlasy všech vlastníků pozemků. Rádi bychom na konci letošního nebo v příštím roce žádali o peníze na stavbu,“ informovala starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Rozsáhlejší podporu obcí při přípravě cyklostezek chystá i Zlínský kraj. Ten nově zpracoval strategický dokument, který nastiňuje, jak by se na jeho území měla cyklodoprava rozvíjet.

„Řeší, jak by měla vypadat regionální i nadregionální síť cyklistických koridorů. Pro obce obsahuje možnosti, jak získat na své úseky dotace,“ přiblížil krajský radní pro cestovní ruch Jan Pijáček.

Kraj se podle něj zabývá i doprovodným cyklistickým zázemím a službami, což je věc, která dosud v řadě míst chybí.

„Cyklistickou síť máme poměrně hustou, přesto ji chceme dál rozvíjet. Důležité je ale zabývat se i navazujícími věcmi, jako jsou stojany na kola, servis, možnost dobíjecích stanic pro elektrokola, ale také ubytování, stravování a nabídka zajímavých cílů. Všechny složky na sebe musí navazovat,“ dodal.