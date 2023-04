Africký mor prasat je už těsně za hranicemi. Vrací se k nám, míní myslivci

„Je jen otázka času, kdy přijde africký mor prasat sem. Může to nastat letos, těžko to ale dokážu odhadnout. Každopádně s tím počítáme. I proto se snažíme lovit co nejvíce černé zvěře,“ poznamenal předseda zlínského okresního mysliveckého spolku Pavel Fryzelka. „Sbírat pak po lese uhynulá zvířata je nepříjemné,“ doplnil.

Divočáci jsou nyní v kraji opět přemnožení. V aktuálně skončené lovecké sezoně jich myslivci ve zlínském okrese ulovili 2 400, v minulé to bylo 4 280 a v předminulé 1 890. Prasatům se daří, protože tady mají dostatek potravy, zejména na polích.