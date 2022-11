Stát přestane platit za střílení divočáků, nálezné zůstane, říká šéf veterinářů

Veterinární správu nyní řídí Zbyněk Semerád na vycházkách, a přitom je v pracovní neschopnosti. Před čtyřmi měsíci měl po pádu z kola vážný úraz, poškodil si páteř a čeká ho další operace.

Když se vrátím k vašemu úrazu, na to, že za sebou máte poškození páteře, vydáte překvapivě dobře.

To je jenom navenek, vevnitř je to horší. Límec mám schovaný tady za sebou, nosím ho jenom venku. I v současnosti mám prakticky 24 hodin denně křeče v nohou a rukou. Sice jsem schopný se obstarat a poradit si, ale je to nepřetržitá bolest a nepomáhá prakticky nic. Ale říkám si, co mi zbývá. Lidé často v podobném stavu skončí na psychiatrii nebo začnou pít, což se mně naštěstí netýká.

Úraz jste měl v polovině července a stále jste v pracovní neschopnosti.

Ano, jel jsem na kole na trailu v Novém Městě na Moravě a samotný pád si nepamatuju. Ještě, že jsem měl kvalitní přílbu, asi za devět tisíc korun, bez toho bych už nebyl. Jsem sešívaný uvnitř úst, vyrazil jsem si zub, rozlámal kůstky v nose a poškodil rameno. Ale hlavně mám poškozenou míchu a čtvrtý a pátý obratel.

Po pádu jsem se probral, ležel jsem na kole hlavou dolů, už jsem byl ochrnutý, protože jsem nebyl schopen vyháknout nohy z nášlapů, to udělala až záchranka. Vrtulník mě pak dopravil do brněnských Bohunic, kde mě úspěšně operovali. Potom mi na spinální jednotce v Motole říkali, že se vymykám tabulkám, protože jsem za další týden už chodil. Ale někdy po 9. týdnu po úrazu mi opadl edém míchy a od té chvíle se to zhoršuje. Do té doby jsem nebral žádné léky, ani na bolest.