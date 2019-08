Kostka zůstal na Barum rally pod pódiem, uspěli i další jezdci z kraje

Výsledky letošního 49. ročníku tento předpoklad potvrdily. Do elitní desítky se prosadili čtyři závodníci ze Zlínského kraje, v nejlepší patnáctce jich bylo sedm.

„Kdo Barumku nezná, může na to hodně doplatit,“ potvrdil Tomáš Kostka, který dojel čtvrtý. „Zdejší trať je opravdu těžká a zkušenosti jsou důležité.“ Umístění těsně pod stupni vítězů zopakoval po roční přestávce, kdy soutěž vynechal. V roce 2017 v dramatické bitvě podlehl Romanu Krestovi, který mu nyní nachystal Škodu Fabii R5 Evo.

„Roman představuje jediné pojítko mezi oběma ročníky. Jinak se nedá srovnat nic,“ pousmál se Kostka, kterého v autě tradičně doplnil Ladislav Kučera.

Původem okruhový jezdec tajně doufal ve stupně vítězů, nakonec doplatil na to, že už dlouho v rallyovém autě neseděl. A taky na špatnou volbu pneumatik v sobotní etapě. Nasadil příliš měkkou směs, což jeho jízdu omezovalo.

„I tak jsme si to užili a závod dopadl dobře,“ podotkl Kostka, kterého od pódia dělilo necelých 20 vteřin. „Myslel jsem si, že je stáhnu víc. Ale kluci (druhý Mareš a třetí Ingram) jeli fakt super a zasloužili si to.“

Stejně jako Kostka vystoupil v minulosti na stupně vítězů Jaromír Tarabus. Se sedmým místem v letošním ročníku byl přesto poměrně spokojený.

„Sedmé místo není výsledek z říše snů, ale ani není k zahození. Svezli jsme se pěkně,“ poznamenal Tarabus, jenž rovněž osedlal Škodu Fabii R5. Na rozdíl od konkurenta však starší verzi.

Tarabus, který letos usiluje o titul v jednodenních soutěžích, prožil nejtěžší chvilku před samotným startem. Při oficiálním testování havaroval a vůz skončil vzhůru nohama. „Lepší bylo vybrat si to na testu,“ pousmál se Tarabus, kterého naviguje Daniel Trunkát. „Autu nic nebylo, ale nikdo nás nevytáhl. Zapasovali jsme se tam tak, že jsme museli počkat na jeřáb.“

Hned za Tarabusem dojel Tomáš Pospíšilík v další fabii, jenž dosáhl na životní úspěch. V posledním testu zastavil u Vojtěcha Štajfa, který havaroval, po úpravě času se mohl radovat.

„Splnil se mi sen. Top ten na Barumce je fantastický výsledek,“ usmíval se Pospíšilík, který startoval s Jiřím Hovorkou.

Desátý dojel Ondřej Bisaha v Hyundai i20 R5, který stejně jako jedenáctý Jan Jelínek ve fabii bodoval jen do českého šampionátu. Hned za nimi skončil Martin Březík, jenž v redukovaném pořadí mistrovství Evropy dojel devátý. A nebýt defektu v polovině nedělní etapy, na který doplatil tříminutovým mankem, mohl být ještě lepší.

„Po defektu jsme trošku ztratili motivaci,“ přiznal Březík, jehož v další fabii doplnil Marek Omelka.

Nejlepší regionální posádky na Barum rally 4. Kostka, Kučera, Škoda Fabia R5 Evo

7. Tarabus, Trunkát, Škoda Fabia R5

8. Pospíšilík, Hovorka, Škoda Fabia R5

10. Bisaha, Těšínský, Hyundai i20 R5

11. Jelínek, Ingr, Škoda Fabia R5

12. Březík, Omelka, Škoda Fabia R5

14. Cais, Žáková, Ford Fiesta R2T

Mezi vozy s jednou poháněnou nápravou si nejlépe vedl pravidelný účastník mistrovství Evropy Erik Cais. Vedle čtrnáctého místa absolutně skončil druhý ve své kategorii ERC3 Junior, určené závodníkům do 27 let ve „dvoukolkách“. O tomto výsledku se ale dozvěděl až poté, co převzal poháry za bronzovou příčku. Promotér totiž upravil čas původně prvnímu Jean-Baptistu Franceschimu, který tak klesl na čtvrtou příčku.

„Beru to tak, že jsme skončili třetí. Změnu pořadí považuju za podpásovku,“ poznamenal Cais. „Pozdější vítěz Llarena měl taky problémy, jel na defektu. Jenže protest padl o patnáct minut později, takže výsledky už se znovu neměnily.“

Po druhém místě v Římě Cais doufal, že využije domácí prostředí a bude ještě lepší. Moc nechybělo, aby to vyšlo. Na Llarenu ztratil 5,6 vteřiny.

„Byl to extrémní boj na krev. Jelo se v obrovském tempu,“ popsal.

V konečném pořadí své juniorské kategorie Cais obsadil čtvrté místo.

„Sezona byla skvělá,“ nelituje evropské zkušenosti. „Juniorské kategorie jsou výborně udělané, mladým jezdcům to dost pomáhá.“