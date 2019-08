Vytížený Kresta. Jako týmový šéf nachystal na Barum rally pět vozů

„Bylo to náročné. Hlavně časově,“ špitl Kresta. „Ale je to jenom jednorázová záležitost na Barumce. Nikde jinde s pěti auty nejedeme. Nedalo by se to zvládnout.“



Důvod, proč nakonec souhlasil, je prostý. Tři auta jela v popředí, zatímco zbylá dvě vyrazila na trať s výrazným časovým odstupem. Díky tomu vše zvládl. „Tři auta na jeden zátah jsou maximum. Se čtvrtým už by to nešlo,“ upozornil.

V první desítce absolutního pořadí bojovali Filip Mareš (dojel druhý a hlavně se stal juniorským mistrem Evropy), Tomáš Kostka (čtvrtý) a Polák Mikolaj Marczyk (havaroval). V rámci českého mistrovství bez nároku na evropské body bojovali Jan Jelínek (celkově jedenáctý) a nováček Marek Vlček (57. místo). Kostka jako jediný usedl do nejnovější evoluce, zatímco zbylé kvarteto řídí starší model.

Kresta musel kvůli obrovskému vytížení najmout externí mechaniky. Celý tým na Barumce čítal 33 lidí. Když má na starosti jediný vůz, bere s sebou pět mechaniků a jednoho technika.

„Pokud jde o mě, většinou jedu na každý závod i na každý test,“ vysvětlil bývalý tovární jezdec Fordu a Škody. „Sloužím jako psychická podpora, jezdci pak mají větší jistotu. Za druhé o spoustě věcí rozhoduju sám, protože jezdci se pořád učí,“ dodal.

Na spolupráci se domluvil i se svým dlouholetým spolujezdcem Janem Tománkem, který během sezony objíždí s Martinem Prokopem Světový pohár v cross country.

Škoda Fabia R5 v akci

„Spolupracujeme celou sezonu,“ objasnil Kresta. „Jenda řeší věci, které už nejsem schopen uhlídat. Komunikuje s mechaniky a podobně. Já se musím soustředit na závodníky.“

Z Krestových slov je jasné, že na vlastní závodění nemá ani pomyšlení. Barumku naposledy absolvoval před dvěma lety, kdy po skvělém finiši vybojoval v souboji s Kostkou bronz.

„Sednout za volant mě nemůže ani napadnout,“ pousmál se. „Pokud bych měl závodit, musel bych všechno ostatní omezit jako v roce 2017, kdy jsem si udělal závod sám pro sebe.“

Kamarádi a přátelé ho přesto stále ponoukají, aby se do kokpitu vrátil za rok, kdy zlínská soutěž oslaví padesáté narozeniny.

„To je až za rok, je to daleko,“ mávl rukou Kresta. „V tuto chvíli nad tím nepřemýšlím, je to nereálné.“ Na případnou změnu názoru má zhruba dva měsíce. Jinak totiž hrozí, že by nestihl nastavit program, aby vše zvládl.