Třeba na mě za osmnáct let naváže junior, smál se šampion Kopecký

Tovární jezdec Škody Motorsport oslavil na oblíbené soutěži pátý triumf v řadě a osmý celkově. Zároveň si zajistil svůj sedmý titul mistra republiky. Druhého krajana Filipa Mareše ve stejném voze porazil o minutu a půl.

„Soutěž pro nás dopadla dobře,“ liboval si Kopecký, kterého ve Škodě Fabii R5 Evo naviguje Pavel Dresler.

Jak náročná pro vás byla letošní Barumka?

Hlavně v první etapě to bylo těžké. V pátek odpoledne pršelo a docela to klouzalo. A především oba Rusové nastolili hodně solidní tempo, místy až za hranou, takže jsme se přetahovali o první místo. Což bylo takové zpestření pro nás i pro fanoušky. Pak ale oba udělali chybu a rázem jsme se ocitli s minutovým náskokem v čele.

Ten jste měli už po sobotní etapě. Bylo složité koncentrovat se na nedělní testy?

Hlavní bylo neudělat chybu a jet tak, aby nás to bavilo a abychom nevypadli z tempa, protože příští týden máme další závod v Německu.

Patřil letošní ročník Barumky mezi ty pohodovější?

Neměli jsme žádný technický problém, auto fungovalo, zlepšili jsme jeho nastavení. Je fajn, že se Barumka jela před Německem. Mohl jsem si natestovat nějaké věci.

Bude přesun do jihozápadního Německa, kde se světová soutěž jede, složitý?

Nejnáročnější bude neusnout na D1. (úsměv) Auto je stejné, nastavení si přeneseme odsud. V pondělí kolem druhé hodiny vyrazíme ve vinicích na test.

Vnímáte to tak, že z lehčí soutěže přecházíte na těžší?

Ne. Barumka je náročná tím, že ve čtvrtek kolem půlnoci se trénuje městská zkouška. Člověk pak nad ní přemýšlí a trvá, než usne. Pak vstává v šest, protože už v osm se trénuje. V pátek je to to samé, akorát se závoďákem, to je člověk rozpálený ještě víc. Noci na pátek a sobotu jsou ve Zlíně velice krátké.

Vyhrál jste potřetí v řadě, což znamená, že máte nárok na putovní pohár. Jeden přitom už doma máte. Co uděláte s tímto?

Vzhledem k tomu, že Pavel ho nechce, nechám ho tu. Zkusím jet Barumku, až mi bude padesát, že bych si ho odnesl pak. (smích) Ale to je ještě daleko, do té doby si ho může odvést někdo jiný. A třeba se o to za osmnáct let pokusí junior. (Kopeckému se nedávno narodil syn Josef - pozn. aut.)

Uvidíme vás ve Zlíně i za rok při jubilejním 50. ročníku?

Jestli bude slavnostnější, tak určitě přijedeme.