KVÍZ: Soutěžte o knihu o člence třetího odboje Holka statečná

Neuvěřitelný příběh statečné ženy Blanky Čílové (* 27. 9. 1928), která se v mládí zapojila do protikomunistického odboje, je založený na autentických rozhovorech a archivních materiálech. S manželem Zdeňkem patřila k novopacké odbojové skupině. Roku 1949 byla celá skupina zatčena a manžel uvězněn. Blanka se stala samoživitelkou. Zdeňka po propuštění sužovaly vleklé zdravotní problémy a Blanka se o něj starala až do roku 1969, kdy zemřel na rakovinu jícnu způsobenou ozářením v uranových dolech. Strhující příběh zasazený do společensko-politického kontextu rozšiřuje čtenáři povědomí o historických souvislostech druhého a třetího odboje.

Knihu napsal Daniel Polman, vydalo ji nakladatelství Universum, nabízí ji Knižní klub.