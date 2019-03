Zapomeňte na chilli festy. Tvrďáci a tvrďačky pojídají metry kopřiv

, aktualizováno

Pálí to, ale prý jen do okamžiku, kdy vám žahavost umrtví cit v prstech, ústech i na jazyku. Do té doby je to však peklo. A leckdy i v následujících dnech na toaletě. Pojídání kopřiv je velkou výzvou. Ve Velké Británii v něm pořádají mistrovství světa.