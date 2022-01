Dost sběratelů ztroskotá, protože v tom má bordel, říká vydavatel knihy rekordů

Jak těžké je stát se českým rekordmanem?

Záleží, v čem chcete rekordu dosáhnout. My sledujeme všechny obory lidského konání a v každém se dá vystopovat nej. Můžete mít za lubem nějaký výkon, na který je potřeba trénovat. Nebo můžete udělat nějaký výrobek, třeba vytvořit nejmenší vlajku o rozměrech desetin milimetru. Případně vytváříte celoživotní dílo, což je třeba případ expozice zápalkových unikátů, která ve světě nemá obdoby. Vytvořil ji Tomáš Korda v průběhu 40 let. Spotřeboval 820 tisíc sirek a zabralo mu to 63 310 hodin čistého času.

Jeden muž v karanténě doma v obýváku uběhl maraton. Dal si dva stoly k sobě a kolem dokola běhal 5 hodin a 54 minut. Měl okruh, který měřil 13 metrů a 46 centimetrů. Miroslav Marek prezident Agentury Dobrý den