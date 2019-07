Experiment: Dá se kuře upéct na zápalkách? Ano, za deset minut

Mohl využít rychlé občerstvení a na břeh řeky Volhy si přinést kuře grilované z fastfoodu, mohl si k řece přinést malý gril a uhlí. Řemeslník Alex Trifonov si ale přinesl své vlastní syrové kuře, podomácku vyrobenou troubu z lepenkové krabice a velkou hromadu zápalek.

Ze zápalek prý tvoří rád, a tak se na nich rozhodl kuře ugrilovat. Spojil je k sobě a dovedl až k naloženému masu, zabalenému do alobalu.

Trvalo to jen deset minut. A výsledek se zdá být docela chutný, přestože jeho kamarád tolik nadšený nebyl. „Řekl, že už jedl lepší věci,“ přiznal Alex. „Každopádně je to něco, čím ohromím okolí a co jednou budu vyprávět svým dětem,“ dodal s tím, že péct na sirkách se jen tak nikomu nepovede.