Muži tvrdí, že by brali antikoncepční pilulky. Ženy by jim věřily

Vývoj je slibný, zní z mnoha stran farmaceutického sektoru. „Mužská nehormonální antikoncepce by mohla brzy rozšířit možnosti kontroly porodnosti,“ slibovala loni zpráva americké neziskové vědecké organizace ACS. Agentura BBC letos v únoru ohlásila, že prototyp pilulek podle studie z magazínu Nature Communications dokáže bránit v pohybu spermiím.

Nová antikoncepce má před sebou přesto překážku. Nedůvěru v ochotu a zodpovědnost mužů. Můžeme očekávat, že si pilulku, pokud přijde na trh, budou muži brát, poctivě každý den? ptala se například autorka článku v The Washington Post. Byla to řečnická otázka.

O odpověď se pokouší studie prezentovaná na konferenci o inovacích v reprodukčním zdraví v Bostonu. A je překvapivá.

Muži chtějí, ženy též

Za výzkumem stojí nadace Billa a Melindy Gatesových, zpovídal kolem 19 tisíc mužů z devíti zemí z Afriky, Asie a Ameriky, navíc pak též jejich partnerky. Zjištění byla přitom velmi přesvědčivá, o pilulku by mělo zájem od 78 do 98 procent mužů, podle té které země.

Páni by přitom prostředek poptávali více než ženy, například v Nigérii to bylo 95 procent mužů proti 86 procentům žen, v Bangladéši 95 procent k 86 procentům, Vietnam a Keňa nabídly dočista vyrovnaná skóre, shodně 84 procent v prvním případě a 98 procent ve druhém, líčí studie. Pokud jde o frekvenci, muži by preferovali užívat prostředek před pohlavním stykem, hned poté byla každodenní aplikace, následovalo užívání jednou za týden a jednou za měsíc.

Ženy přitom vyjevily velmi vysokou míru důvěry, že by jejich partneři antikoncepci užívali zodpovědně. Například v Keni by pánům důvěřovalo 58 procent žen, v Nigérii 81 procent, v Bangladéši 85 procent, ve Vietnamu ještě o jedno procento víc.

Studie se však nevyptávala pouze na formu pilulek, nabízela pestřejší formy aplikace. A v tomto ohledu se podle zemí preference značně lišily. Pilulky vedly ve Spojených státech amerických, po nich následovala tekutá záplata a nosní sprej. V afrických zemích, v Keni, Nigérii, Pobřeží slonoviny, by byl nejpopulárnější gel nanášený na ramena, až poté by byla poptávaná pilulka a další formy. V Bangladéši vedl čip, ve Vietnamu tekutá záplata.

Dohnat dluh

Podle Heather Vahdatové z Male Contraceptive Initiative, která podporuje reprodukční plánování, dokládají i tato zjištění, že společnost začala zanedbávat mužskou roli při antikoncepci již v šedesátých letech dvacátého století, kdy farmaceutický byznys zavedl pilulku pro ženy. „Antikoncepce se stala synonymem ženských práv,“ cituje ji server Deutsche Welle, „jenže docházíme k bodu zlomu, jde-li o mužskou pilulku, a lidé jí začínají věnovat pozornost.“

Doba podle ní pokroku v mužské antikoncepci svědčí, pánové chtějí být ve svazcích účastnějšími i v tomto ohledu. Přesto však nemá mužská pilulka cestu otevřenou úplně. Testované prototypy brání početí dočasnou neplodností. Nebudou mít muži obavy, že se může stát dlouhodobou? Některé pokusy již ostatně byly právě kvůli obavám z ne-reverzibility zastaveny.

Ve hře je naopak prostředek, o jehož testech informoval magazín Nature. Vede k „omráčení“ spermií, přinejmenším v případě pokusných myší, na několik hodin je znehybní, čímž spolehlivě zamezí tomu, aby dosáhly k vajíčku. Pilulka tedy nepracuje s hormony, nemá vliv na testosteron, užívala by se v případě potřeby, nárazově, ne pravidelně. Dokáže totiž zapůsobit na klíčový enzym ve spermatu, která má pohyb na starost.

„To je docela nová myšlenka. A fakt, že to funguje, a je to tak rychle zvratitelné, není to nastálo, je velmi vzrušující,“ komentuje vývoj androlog z Univerzity Sheffield Allan Pacey pro BBC. Podle jeho informací se kromě myší odehrály testy i na lidském spermatu, byť zatím jen v laboratorních podmínkách, a prostředek působil stejně jako v případě hlodavců. „Myslím proto, že to otevírá vyhlídky, které by mohly předběhnout některé testy s lidmi,“ soudí.

Další výzkumy sázejí na jiné metody, jak pohyb spermií zastavit, blokují protein na jejich povrchu.